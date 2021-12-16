陸本土確診＋69　浙江本輪60萬人居家隔離...官方急蓋隔離房因應

▲浙江新冠肺炎本土疫情仍持續。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸國家衛健委今（16）日公布，12月15日0至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團新增確診病例77例。其中，本土病例69例，分布在浙江、廣東、陝西、內蒙古及安徽；境外輸入則出現8例，分布於福建、上海等地。大陸本輪本土疫情以浙江最為嚴重，截至目前共出現292人確診，超60萬人被隔離封控，官方也緊急在部分地區啟動隔離房建設工程。

▲浙江紹興濱海新區急建防疫隔離房。（圖／CFP）

單日新增的本土確診病例仍以浙江最多，疫情最為嚴峻的紹興市出現48例，寧波市和杭州市分別為5例及3例。其餘各省情況為，廣東6例（東莞）；陝西4例（西安）；內蒙古2例（呼倫貝爾）；安徽1例（宿州）。

據了解，安徽宿州出現的確診病例位朱姓男子，是浙江紹興上虞開發區人。朱男乘坐高鐵至宿州岳父母家，4天居家監測過程中，核檢皆為陰性，不過，朱男在大數據排查後被匡列，他在隔離點被驗出陽性反應，經醫學評估認定為確診病例。

▲浙江杭州出動P2移動實驗室隨採隨檢。（圖／CFP）

至於疫情最為嚴重的浙江省，目前已有292人確診新冠肺炎，累計納入隔離封控人員超60萬人，在集中隔離點的有6.24萬人，居家健康觀察3.93萬人，自主健康管理人數則為50萬人。

浙江省衛健委副主任孫黎明表示，為進一步加強疫情防控，浙江提出按照「非必要不舉辦、能線上不線下」的原則，嚴格控制會議活動數量和規模，倡導家庭聚餐聚會等不超過10人，自行舉辦5桌以上宴會等聚餐活動的個人，須向屬地社區居委會或村委會報備，並落實屬地疫情防控規定。