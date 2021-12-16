　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

陸本土確診＋69　浙江本輪60萬人居家隔離...官方急蓋隔離房因應

▲浙江新冠肺炎疫情,防疫隔離房,P2移動實驗室。（圖／CFP）

▲浙江新冠肺炎本土疫情仍持續。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸國家衛健委今（16）日公布，12月15日0至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團新增確診病例77例。其中，本土病例69例，分布在浙江、廣東、陝西、內蒙古及安徽；境外輸入則出現8例，分布於福建、上海等地。大陸本輪本土疫情以浙江最為嚴重，截至目前共出現292人確診，超60萬人被隔離封控，官方也緊急在部分地區啟動隔離房建設工程。

▲浙江新冠肺炎疫情,防疫隔離房,P2移動實驗室。（圖／CFP）

▲浙江紹興濱海新區急建防疫隔離房。（圖／CFP）

單日新增的本土確診病例仍以浙江最多，疫情最為嚴峻的紹興市出現48例，寧波市和杭州市分別為5例及3例。其餘各省情況為，廣東6例（東莞）；陝西4例（西安）；內蒙古2例（呼倫貝爾）；安徽1例（宿州）。

據了解，安徽宿州出現的確診病例位朱姓男子，是浙江紹興上虞開發區人。朱男乘坐高鐵至宿州岳父母家，4天居家監測過程中，核檢皆為陰性，不過，朱男在大數據排查後被匡列，他在隔離點被驗出陽性反應，經醫學評估認定為確診病例。

▲浙江新冠肺炎疫情,防疫隔離房,P2移動實驗室。（圖／CFP）

▲浙江杭州出動P2移動實驗室隨採隨檢。（圖／CFP）

至於疫情最為嚴重的浙江省，目前已有292人確診新冠肺炎，累計納入隔離封控人員超60萬人，在集中隔離點的有6.24萬人，居家健康觀察3.93萬人，自主健康管理人數則為50萬人。

浙江省衛健委副主任孫黎明表示，為進一步加強疫情防控，浙江提出按照「非必要不舉辦、能線上不線下」的原則，嚴格控制會議活動數量和規模，倡導家庭聚餐聚會等不超過10人，自行舉辦5桌以上宴會等聚餐活動的個人，須向屬地社區居委會或村委會報備，並落實屬地疫情防控規定。

►就是這件了！送男友當禮物

ET快訊
花蓮9隻狗抽搐脫糞亡！死因曝光　警列重大刑案
快訊／雷伊變「強颱」！　最新路徑圖出爐
CNN：雷伊恐增強為「超級颱風」！　災難警報升至最高級
獨／全台0本土再破功！　北市女確診「Ct值偏高」
知名音樂製作人「1家3口全罹難」！　飛機墜毀9人死
雷伊「開針眼」！全台連下5天時間曝　明探10度
《華燈》暗黑版尺度超大！ Swag女神COS「春光全露」
公車急剎婦跌倒昏迷！整車大人嚇呆　小六女「1舉動」感動網
吸毒男星3度離婚「窮到沒錢吃飯」！　嫩妻心死休了他

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

中俄元首對談相約「2月北京見」「合作典範」聯手抗西方世界

陸本土確診＋69　浙江本輪60萬人居家隔離...官方急蓋隔離房因應

年輕夫妻中毒身亡「留下8子女」…大伯全收養：再苦再累也要自己帶

大陸宣布：2022年「繼續實施ECFA」　與紐澳等國協定降稅

抖音600萬粉網紅吃燒烤「討免單」　女店員1句嗆爆！影片曝網狂讚

貓熊寶寶翻牆「越獄」引遊客驚呼　飼養員食物誘回：下不為例啦

正妹以為嫁入豪門「慘被恐怖婆婆設局」背百萬債務…孩子也被搶走

美政府擬加重制裁中芯　陸外交部：嚴重關切

愛奇藝會員漲價2成　陸網友狂罵：自以為Netflix？

博士爸逼5歲女兒學「高等數學」到半夜！不會就家暴　嘴硬：我沒錯

跟著導航走！外送員卻騎到鳳梨田　路不平整路狂飆髒話：你拐我膩？

被當同類？見騎士戴兔耳安全帽　臘腸車上狂吼：為啥你能騎車！

遭爆棄養雙親！名醫父討千萬房產　蘇怡寧576字申明：長期情緒勒索

虐狗變態！詭異男書包藏反光鏡 直射柴眼睛近2分鐘還掏手機錄影

轎車巷內迴轉「倒車讓騎士先過」　突衝上人行道撞破花盆：歸剛唉！

王力宏親認離婚「決定分開生活」　與李靚蕾8年婚姻告吹：很遺憾

轎車違停車道被拍！副駕秒暴怒　錄影反蒐證嗆：你也停在白線上

王力宏傳婚變！情斷8年妻李靚蕾　2年IG無互動...經紀人：沒這回事

高中妹晚自習回家「被怪男跟蹤」　父苦等3次活逮教訓：再跟看看！

騎士「3貼闖紅燈」駕駛急煞閃避　追1公里攔車訓斥：撞到要算誰的

中俄元首對談相約「2月北京見」「合作典範」聯手抗西方世界

陸本土確診＋69　浙江本輪60萬人居家隔離...官方急蓋隔離房因應

年輕夫妻中毒身亡「留下8子女」…大伯全收養：再苦再累也要自己帶

大陸宣布：2022年「繼續實施ECFA」　與紐澳等國協定降稅

抖音600萬粉網紅吃燒烤「討免單」　女店員1句嗆爆！影片曝網狂讚

貓熊寶寶翻牆「越獄」引遊客驚呼　飼養員食物誘回：下不為例啦

正妹以為嫁入豪門「慘被恐怖婆婆設局」背百萬債務…孩子也被搶走

美政府擬加重制裁中芯　陸外交部：嚴重關切

愛奇藝會員漲價2成　陸網友狂罵：自以為Netflix？

博士爸逼5歲女兒學「高等數學」到半夜！不會就家暴　嘴硬：我沒錯

中俄元首對談相約「2月北京見」「合作典範」聯手抗西方世界

14歲兒討厭讀書「靠1技能屌打」　背影照讚爆！網跪：年薪破百萬

霞喀羅滿滿帳篷無人睡　山友角落紮營「若遇黑熊只能大聲求救」

爬山驚見「七彩鬼影」飄空中！他愣了一秒發現神奇真相

警監聯合稽查取締改裝噪音車　3小時取締45件

美廉社開大絕「超狂新服務」神曝光！網爆驚喜：太方便了吧

山口俊繼承巨人王牌17號　「育成之光」接棒龜井善行

LINE 2021年貼圖榜單出爐　「鯊魚」異軍突起攻佔2席次

IOC出手平息彭帥風波　紐時專欄諷：和中國是共生互利的老友

婆婆過年包5萬！她卻「列7大罪狀」狂抱怨　網罵爆：快放生妳老公

便利商店辣妹「逆天露雪白半球」網全嗨翻：排隊再久也願意！

大陸熱門新聞

陸第一懶人吃飯只要爸媽餵！雙親病逝23歲就活活餓死

年輕夫妻中毒身亡留下8子女…大伯全收養

網紅吃燒烤討免單　女店員1句嗆爆

小學生穿「一間房」上學！網細看行頭驚

大陸宣布 2022年繼續實施ECFA

陪睡保姆「白天做飯晚上陪床」月薪曝

突破新能源車氫電池「卡脖子」技術 陸首條質子交換膜產線投產

23歲正妹上班路上離奇失蹤　最後身影曝

博士爸逼5歲女兒學「高等數學」到半夜

正妹以為嫁入豪門「婆婆設恐怖圈套」慘背百萬債務

愛奇藝會員漲價2成　陸網罵：自以為Netflix？

男童「踏破採光罩」16樓墜亡！媽氣炸喊告

遊戲開發大神毛星雲30歲驟逝　騰訊證實死訊

陸首輛「吊掛式」磁浮列車亮相 採江西稀土永磁技術時速達120KM

更多熱門

相關新聞

英國Omicron疫情爆炸　醫：台灣春節連假一大考驗

英國Omicron疫情爆炸　醫：台灣春節連假一大考驗

莫德納主管：Omicron＋Delta超級變種恐出現

莫德納主管：Omicron＋Delta超級變種恐出現

醫喊「這案」應列為本土　下一個決戰點曝光

醫喊「這案」應列為本土　下一個決戰點曝光

中研院染疫案　陳培哲籲總統府給交代

中研院染疫案　陳培哲籲總統府給交代

新加坡再添3起Omicron案例 皆為突破性感染

新加坡再添3起Omicron案例 皆為突破性感染

關鍵字：

新冠肺炎大陸戰疫疫苗核酸檢測病毒Delta變種病毒新冠Omicro浙江

讀者迴響

熱門新聞

陶晶瑩搭高鐵巧遇男星！　悄舉手機偷拍：一路唬爛

陸第一懶人吃飯只要爸媽餵！雙親病逝23歲就活活餓死

兒子傳的訊息都是亂碼　破門驚見他倒臥浴室3天

弟弟陪睡　比特犬壓到腿麻仰頭崩潰

王力宏爆「離婚最後稻草」曝光！5年前就想分開

她盼男友「放夭八假」竟打1985　過來人：會很硬

她上駕訓班　逼教練狂噴8金句

吸毒男星3度離婚！　窮到連吃飯錢都沒有

幼兒園師「下班偷抽菸」她氣炸　網無奈：放過老師吧

比利時少女飛過台中空軍基地　台灣飛友怒了

冷氣團鋒面夾擊　急凍12度時間曝

王力宏老婆「超強大背景曝光」！

王力宏驚傳離婚了！知情人揭內幕

月經來這時瘦最快！3階段懂吃「血流超順不經痛」

下單老回購零件　PO對話養狗人秒懂

更多

最夯影音

更多
跟著導航走！外送員卻騎到鳳梨田　路不平整路狂飆髒話：你拐我膩？

跟著導航走！外送員卻騎到鳳梨田　路不平整路狂飆髒話：你拐我膩？
被當同類？見騎士戴兔耳安全帽　臘腸車上狂吼：為啥你能騎車！

被當同類？見騎士戴兔耳安全帽　臘腸車上狂吼：為啥你能騎車！

遭爆棄養雙親！名醫父討千萬房產　蘇怡寧576字申明：長期情緒勒索

遭爆棄養雙親！名醫父討千萬房產　蘇怡寧576字申明：長期情緒勒索

虐狗變態！詭異男書包藏反光鏡 直射柴眼睛近2分鐘還掏手機錄影

虐狗變態！詭異男書包藏反光鏡 直射柴眼睛近2分鐘還掏手機錄影

轎車巷內迴轉「倒車讓騎士先過」　突衝上人行道撞破花盆：歸剛唉！

轎車巷內迴轉「倒車讓騎士先過」　突衝上人行道撞破花盆：歸剛唉！

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面