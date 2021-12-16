Omicron嚴重損害2劑莫德納防護力！　佛奇：加強劑能有效中和

▲白宮防疫專家佛奇再次呼籲民眾接種疫苗。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國防疫專家佛奇（Anthony Fauci）15日表示，Omicron變異株對上2劑輝瑞BNT或莫德納，「無疑會損害疫苗的中和效力」，但只要施打加強劑就能達到有效中和效果。他表示目前的加強劑對Omicron有足夠作用，還不需要針對新變異株專門研發加強劑。

佛奇表示引述近日相關研究結果，表明Omicron毫無疑問會削弱只接種2劑輝瑞BNT或莫德納的效力，不過只要接種第三劑，就會落入有效中和病毒的範圍內。然而他也引述南非日前發表的確診病人研究，表示即便只接種1劑或2劑疫苗，雖然對Omicron防護力銳減，但仍能一定程度防止重症和死亡。

佛奇再度強調疫苗重要性，「要傳達的訊息依舊清楚：如果你還沒接種就盡快接種，尤其是那些在已經出現Omicron地區的人；如果你接種2劑疫苗了，加強劑也要打。」

Omicron從11月初在南非首先爆發後，幾乎不到一個月時間內就擴散至全球至少77個國家，多國政府和健康機構都在和最新的變種病毒搶時間，研究現有疫苗的效力以及重新恢復戴口罩的政策，並縮短民眾接種追加劑的間隔時間。歐中疾病防控中心發表的一項報告警告，變異株傳播速度加快以及確診案例成「指數型增長」，即便重症致死率下降，也很快會癱瘓各國醫療。

隨著各國專家投入研究，未來數周內將會有更多有關莫德納和輝瑞BNT的疫苗防護效力結果出爐。莫德納則回應將在本周結束前，將會更新疫苗對Omicron抵抗力的最新數據；BNT本月初也表示將會在這周，取得2劑兒童疫苗對Omicron 防護力的相關數據。