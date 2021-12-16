美國防授權法案邀台參與環太軍演　外交部：善盡區域責任

▲外交部發言人歐江安。（資料照／外交部提供）

記者呂晏慈／台北報導

美國聯邦參議院15日通過2022財年國防授權法案（FY 2022 NDAA），建議邀請台灣參與2022年環太平洋軍演（RIMPAC），以及美國國民兵（National Guard）與台灣合作的可行性。對此，外交部發言人歐江安16日回應媒體提問表示，我國將善盡區域成員的責任，共同維護台海及區域的和平與穩定。

綜合媒體報導，美國參議院15日以88票贊成、11票反對的壓倒性結果通過國防授權法案，並將送交白宮待美國總統拜登簽署後生效。該法案內容包括重申《台灣關係法》及「六項保證」的對台安全承諾，支持台灣維繫足夠的自我防衛能力及支持美國國民兵與台灣合作，及邀請台灣參與2022年環太平洋軍演等友我條文。

歐江安今天表示，外交部誠摯感謝美國國會對台灣安全承諾的堅定支持，我國政府也將持續在現有堅實友好的基礎上，與美國密切聯繫合作，並善盡區域成員的責任，共同維護台海及區域的和平與穩定。

此外，歐江安也表示，外交部注意到立陶宛外交部12月15日發表聲明，召回駐中國臨時代辦及使館人員返回立國，館務並改成遠端運作。針對立陶宛政府面臨中國政府持續性的外交與經濟複合式脅迫，立陶宛與台灣發展關係的立場與意願始終堅定不移，毫不退縮。外交部謹向立陶宛政府及其外交決策領導階層表達最崇高的敬意，並重申台灣將持續與立陶宛站在一起，結合國際民主夥伴的力量與資源，展現民主陣營的團結與韌性。我國政府同時呼籲，國內企業及全體台灣人民鼎力支持立陶宛與我方發展更緊密且互惠互利合作，讓台立雙方在經貿、科技、文化、教育等各領域的夥伴關係進一步強化，促進兩國繁榮與人民福祉。

至於如何強化與立陶宛經貿往來與投資，歐江安稱，台灣與立陶宛是自由民主的價值夥伴，我國與立陶宛就經貿投資、產業對接及供應鏈安全等領域加強合作的決心不變。我方持續協助台灣與立陶宛雙邊廠商媒合，包括已於9月15日舉辦立陶宛線上採購洽談會，協助立國轉移市場；中東歐三國經貿投資考察團10月下旬訪問立陶宛期間，雙方舉辦逾280場B2B商機洽談會，雙方也簽署包括：半導體學程、晶體研究、太空衛星合作、半導體合作、生醫合作、金融合作共六項合作備忘錄（MOUs)，為兩國未來經貿投資及產業對接的合作，奠定堅實基礎。

此外，本月22日至25日即將舉行2021年台北國際食品展，立陶宛食品局將來台參加。另外，外交部也樂見我國廠商將於明年引進立陶宛商品在網路上銷售，讓台灣人民都能購買到優質的立陶宛商品。此外，台立雙方在雷射產業、智慧駕駛、智慧城市等領域的交流合作也在持續推展中。