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年輕夫妻中毒身亡「留下8子女」…大伯全收養：再苦再累也要自己帶

▲▼王姓夫婦一氧化碳中毒身亡。（圖／翻攝《紅星新聞》）

▲王姓夫婦一氧化碳中毒身亡，大伯把孩子全收養了。（圖／翻攝《紅星新聞》）

記者柯振中／綜合報導

江西省宜春市3日發生命案，一對王姓夫婦洗澡時一氧化碳中毒身亡，留下了8名尚未成年的孩子。對此，王姓男子的哥哥出面表示，會將孩子全數收養，「再苦再累也要自己帶。」

綜合陸媒報導，31歲王姓男子與34歲妻子3日洗澡時，因為一氧化碳外洩，導致中毒身亡，留下了最大12歲、最小僅有9個月大的8名子女。

消息傳開以後，王家一度成為「網紅聖地」，許多網紅前往朝聖、拍攝短片，導致家屬不堪其擾，就連把門關起來，也有人敲門拍直播。

家屬表示，也人到訪，想要領養孩子，但「一個都不能少」，因此拒絕了。而王姓夫婦8日下葬，當天人氣值達到高峰，鄉親前來送行，還有許多網紅到場，將鏡頭對準8名孩子，想拍攝孩子的表情。

▼王姓夫婦一氧化碳中毒身亡，留下8名尚未成年的子女。（圖／翻攝《紅星新聞》）

▲▼王姓夫婦一氧化碳中毒身亡。（圖／翻攝《紅星新聞》）

事後，媒體平台《平安宜春》發表聲明，8名孩子暫時由王男的哥哥，也就是孩子們的大伯，以及奶奶撫養，許多公部門也展開救助，呼籲網友們理性關注，以免造成二度傷害。

王姓家屬說明，目前拒絕了許多捐款，希望大家不要刻意關注，免得打擾到生活、影響孩子們成長。王姓大伯表示，接下來會跟妻子、母親一起照顧弟弟的8名孩子，加上自己家中的2名子女，一共有10個人，但「再苦再累，也要自己帶」。

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