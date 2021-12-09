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他不甩孕妻叫媽陪產！女認了「是我灌醉你」設局懷孕　網風向秒變

▲▼超音波,產檢,懷孕。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲人妻抱怨老公故意冷落，結果背後有驚人隱情。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者黃可昀／綜合報導

一名即將生產的人妻苦訴，和老公結婚後一直被冷落，每次產檢都是孤單一人，老公只會用工作的理由推辭，如今要住進醫院待產了，老公甚至只請婆婆來陪產，讓她十分心涼，正當網友義憤填膺時，人妻自爆當初指腹為婚「是我灌醉你，也是我主動爬上床的。」網友看完風向秒轉變。

人妻在「爆料公社APP-匿名公社」透露，自從懷孕以來都是一個人去產檢，每當醫師問起爸爸呢？她只能笑笑回應「先生在上班」，其實她心裡也知道這都是老公的理由，工作、出差都只是個擋箭牌，「你的各種理由我只能接受，準備待產了你也只是交代你媽陪產而已，在你心中我是不是這麼的微不足道？就算是一點點的同情也好....」。

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▲▼ 。（圖／翻攝自匿名公社）

▲人妻抱怨文被罵翻。（圖／翻攝自匿名公社）

原PO接著自爆，當初結婚確實是因為她把老公灌醉，主動發生了關係導致懷孕，所以老公才會娶她，「你愛的人始終是她不是我」，不過兩人都已經結婚也有小孩了，難道老公就不能認清事實嗎？原PO崩潰質問，「我愛你這麼多年了都感覺不到嗎？」

網友原本還想替原PO抱不平，但看到後面只覺得根本是恐怖情人，「妳也真有勇氣坦承自己硬上對方，上位成功是覺得懺悔還是委屈？還是自己沒做錯，還是覺得男生渣？」「強摘的瓜不甜，這道理妳懂吧？」「阿都登記了妳還奢望什麼」、「你自己咎由自取的 ，可憐的是那個孩子而已」、「那妳為什麼要設局折磨對方，人家就不愛妳還硬要。」

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