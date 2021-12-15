消防夫妻兒斷手竟向麥當勞索賠7060萬　詭辯：孩子無價

▲消防夫妻勒索麥當勞7060萬，高院二審首度開庭。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

前新北市消防局預防科隊員蔡一郎、黃櫻惠夫妻，2017年間帶兒子到土城區麥當勞遊戲區，結果兒子跌斷手。2人檢視麥當勞安檢紀錄，竟趁機索討7060萬元的賠償，遭檢方以貪污罪嫌起訴，但一審依「恐嚇取財未遂罪」判刑1年2月。高等法院二審首度開庭，蔡男竟辯稱「孩子在父母心中無價」。

本案發生於2017年3月間，當時2夫婦帶著當時5歲大的兒子到土城區麥當勞裕民分店，兒子在兒童遊戲區嬉戲時，從溜滑梯末端攀爬護擋時不慎摔傷，右手遠端肱骨骨折。2夫婦花費6700元治療兒子，並利用職權檢視麥當勞的安檢紀錄，最後向麥當勞索討7060萬元的賠償。

麥當勞向檢調檢舉，檢方偵辦後，發現當時蔡男向麥當勞的主管表明身分，並利用職務上查詢「消防安全管理系統」的機會，明確列出麥當勞裕民店和各分店違反消防、建管、都市計畫規定的資料，並檢附於賠償申請書中，提交給麥當勞。

而區區6700元醫藥費的案件，2夫婦拒絕麥當勞賠償醫藥費與承諾改善遊戲區的提議，反而獅子大開口索賠7060萬元。而蔡男之後又稱，可以降低賠償為6000萬元，其中500萬元可以餐券支付。檢方認為2人涉犯《貪污治罪條例》「藉勢藉端勒索財物罪」，提起公訴。

一審法院審理後，改認定2夫婦犯下刑法的「恐嚇取財未遂罪」，分別輕判1年2月。案經上訴，高等法院二審14日首度開庭審理，黃女否認犯罪，主張自己當時的角色只是「關心」，並非與丈夫共同犯罪的共犯。

至於蔡男也否認犯罪，主張當時孩子哭了20分鐘，「孩子在父母心中無價」，再加上麥當勞絲毫不見改善之意，因此才要求賠償。蔡男還說，這幾千萬對麥當勞來說，「金額不會很大、九牛一毛」，根本「達不到威嚇」的程度，不會是恐嚇取財。法院最後諭知2月間再開庭審理本案。