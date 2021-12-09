健身教練妻外遇店長「練深蹲只為坐到對的人」　夫綠炸求償百萬

▲擔任健身教練的人妻與男店長利用空堂時間搞外遇，更傳「練了深蹲半輩子只為了坐到對的人」遭人夫求償100萬。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

北市人夫發現擔任健身教練的妻子與店長暗通款曲，利用健身課程空堂時間多次發生性行為，以共享Google雲端文件方式傳情「練了深蹲半輩子，只為了坐到對的人」、「每次妳坐上面搖到妳噴水，水順著我的棒棒流下來流到蛋蛋那邊都覺得好舒服」等鹹濕對話，也用Line互傳清涼暴露照片，人夫氣到對2人求償100萬。士林地院審酌雙方經濟等，認2人須連帶給付35萬元。

人夫主張，他與妻子婷婷（化名）2013年結婚，婚後育有1女，婷婷從2019年11月起在宏碁公司內部健身房擔任健身教練，竟與店長阿志（化名）從2020年5月起至同年10月間，不顧雙方已婚身分，多次利用健身課程空堂，在公司健身房、各自住處及阿志車上等地發生性行為，後來受不了妻子外遇、去年10月離婚，獨自撫養女兒。

人夫難過向法官表示，婷婷與阿志害怕姦情被各自配偶發現，以共同撰寫Google雲端文件方式留言傳情，除了互稱「寶貝」、經常傳送「想你」、「愛你」等語外，更傳「我也很想你進入我身體，我要在你身上要吹要搖，榨乾你，想你的體溫還有棒棒」、「在妳家妳噴兩次水那次...我在上面搖的時候很明顯你忍住不射很辛苦喔〜不是嘛？」、「不敢頂撞哥哥只想被哥哥頂撞」等性行為文字。

▲人妻外遇有家室的健身房店長。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

小王阿志辯稱，人夫提出婷婷的Line、Instrgram訊息截圖對象僅顯示「Kelvin」等資訊，並無顯示他的真實姓名，內容除多張照片及轉貼文外，僅有一般友人間玩笑性質對話，且稱阿志指2人間有露骨性暗示僅是阿志的憑空想像；至於，阿志指共同編輯的Google雲端文件，並無標題文件及製作者姓名，內容更無2人的姓名，並非他與婷婷共同編輯。

不僅如此，阿志仍不斷向法官解釋，人夫提出與婷婷的錄音光碟，僅有人夫一人自言自語不斷說2人間有發生性行為，而婷婷也並沒有承認有與他發生性行為及次數，認為人夫主張純粹是一廂情願的認定，更認他未經妻子同意下所竊錄、翻拍，嚴重違反婷婷的隱私權，且妨害秘密罪，應一併排除，對此駁回人夫賠償請求。

法官認，人夫採證方式雖未經妻子同意，但也無涉及強暴、脅迫，及持續性長期監控取得，已選擇最小侵害方式，符合比例原則，應採為證據。

審酌雙方身分、地位、經濟能力，2人均知對方有配偶，仍交往，互相以言語傳情且發生性關係，已逾越結交普通朋友等一般社交行為而屬婚姻關係外的不正常往來，且侵害家庭圓滿之情節，認人夫請求連帶賠償100萬屬過高，應酌減至35萬。