　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

家事老公做！人妻甜喊「我是公主」曝同居9年熱戀生活　閃瞎網

情侶,小鮮肉,交往,牽手,男女朋友。（圖／記者李佳蓉攝）

▲老公把她捧在手心上疼愛。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者施怡妏／綜合報導

一名人妻幸福笑說，跟老公戀愛9年了，依然被當成公主一樣疼愛，家裡的飯菜都是老公煮，在家只要負責照顧兒子就好，就算不做家事也沒關係，老公知道她喜歡喝珍奶，即便外面颳風下雨，只要她說想喝，老公就會去外面買，希望大家都能再次相信愛情，超幸福的婚姻生活也讓許多網友羨煞。

原PO在Dcard上發文，從在一起到現在，老公常常對她說「你就是我的公主」，把她捧在手心疼，她平均一年煮飯的次數不超過10次，「因為老公愛做飯，我不喜歡煮」；打掃家裡時，老公都會主動去掃廁所，「因為我就是不喜歡掃廁所，但家裡其他所有我整理」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

她不會開車，老公就是她的司機，只要老公有空，不管哪裡都願意載她去，也願意載她上下班，關於金錢的部分倆人也沒有吵過架，「我們倆賺的錢一直都是一起花，沒有誰付錢的問題，我要錢，老公就給，老公要錢，我也馬上轉」。

▲▼同居,愛情,夫妻,相處。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲一段長久的感情得找到兩人之間和諧的相處模式。（圖／取自免費圖庫pexels）

她表示，生小孩之後每天在家除了吃睡就是顧小孩，沒有時間做家事，老公也不會說什麼，但如果她要做的話就會全部都做完，而且其實公婆一直很想抱小孩，但老公都沒有給壓力，還告訴她「肚子在妳身上，妳決定就好」。

最後，她提到，打這篇只是希望有人能再相信愛情，遇到對的人，不管是結婚前後，都會是對的人，「女孩們，你的白馬王子是存在的，愛情是互相的，但從不是公平的，老公把我放在手心上疼，我也很珍惜他，感謝他」。

貼文一出，網友們表示，「不鼓勵公主 不過還是恭喜你」、「上輩子燒了什麼好香，羨慕」、「吸吸空氣，我也想要幸福美滿」、「感覺原PO是很善良的女生，可是還是覺得遇到的應該都是很幸運的女生」、「打的好公主的感覺，但是心裡還是好羨慕」、「真好 祝你們幸福，看你打的真的不會覺得很炫耀，好甜甜的感覺」。

►在家拍「慵懶美照」就靠它！

ET快訊
朋友帶老婆吃喜酒「2人包3600元」新郎不高興！　他驚呆：很
夫妻吃晚餐後他突失聯　詭躺飯店草叢全身衣服已剝光
快訊／西濱南下車禍！　全線封閉回堵3公里
快訊／颱風「雷伊」生成　對台灣影響時間點曝光
劉在錫確診！今剛好要拍《RM》　製作單位回應了
好市多「骨灰罈紅茶」變喜氣了！　網邪笑：全家團聚
快訊／劉在錫確診新冠肺炎

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

女友逼送「全家人耶誕禮物」　爽列4項名牌貨！業務男不忍了

命理師曝「冬至8大開運法」！吃對2食物招財又旺事業

家事老公做！人妻甜喊「我是公主」曝同居9年熱戀生活　閃瞎網

快訊／輕颱「雷伊」生成　對台2間接影響時間點曝光

丹丹漢堡新價格出爐　3套餐「罕見降價」鄉民心服口服：良心企業

ET民調「3成民眾盼入境改回14天隔離」　莊人祥：符合資格少勿擔心

新冠疫苗增100件不良事件「死亡+2」　都是接種BNT！

數學差也能念理工？　過來人點名「2科系」：真的可以

P3女助理「被鼠咬」疑點多！莊人祥：通報到一定程度就斷鏈

「春節專案後」要降級有2大考量！　一級口罩還是要戴

林宥嘉吃火鍋..店家播《兜圈》.《說謊》　現場「邊煮邊唱」超好聽：我就是原唱！

周杰倫一開口就是青春！　8分鐘經典網聽哭：終於又營業了

開到恍神？白車慢速靠近百萬名車　下秒「零距離接觸」...後車看傻眼

鳳小岳自稱「國民渣男」得意比讚　渣到老婆Hen驕傲..兇手她也知！

茄子蛋自願當「澤甯」婚禮花童　Lulu唱「好喜歡你」挽留邱澤XD

安全距離當空隙硬插！三寶右切　下秒前車減速...慘「連環撞兩車」

社畜剛領薪想省開銷竟偷竊13物　防盜門嗶嗶叫！背包全屯糧餅乾

邱鋒澤「當男人失戀時」大器接哏XD　五堅情推薦新對象...小賴：我也是異性吧 你傳送了

音樂響起！模仿女團站椅忘情熱舞　下秒踩空墜落地面...拍攝友笑翻XD

薔薔「開車化妝」載趙正平整路鬥嘴　翹腳高速急轉..他嚇到狂吼：慢一點！

女友逼送「全家人耶誕禮物」　爽列4項名牌貨！業務男不忍了

命理師曝「冬至8大開運法」！吃對2食物招財又旺事業

家事老公做！人妻甜喊「我是公主」曝同居9年熱戀生活　閃瞎網

快訊／輕颱「雷伊」生成　對台2間接影響時間點曝光

丹丹漢堡新價格出爐　3套餐「罕見降價」鄉民心服口服：良心企業

ET民調「3成民眾盼入境改回14天隔離」　莊人祥：符合資格少勿擔心

新冠疫苗增100件不良事件「死亡+2」　都是接種BNT！

數學差也能念理工？　過來人點名「2科系」：真的可以

P3女助理「被鼠咬」疑點多！莊人祥：通報到一定程度就斷鏈

「春節專案後」要降級有2大考量！　一級口罩還是要戴

駐香港辦事處搬遷　陸委會：業務如常推動

抗生素注射劑「驚見玻璃碎片」　食藥署宣布回收2.7萬多支！

女友逼送「全家人耶誕禮物」　爽列4項名牌貨！業務男不忍了

朋友帶老婆吃喜酒「2人包3600元」新郎不高興！他驚呆：很少嗎

壽山動物園樹懶寶寶滿月了！　閉眼「學媽啃地瓜葉」融化保育員

碰！蘇澳休旅車撞民宅鐵捲門側翻路中央　駕駛棄車落跑

10大政治領袖「排名第5」　蔣萬安：扮演好自己角色

疫苗難擋Omicron！只打2針染疫機率大增15倍　接種加強劑勢在必行

波羅的海2船相撞！丹麥籍貨船「上下顛倒」完全翻覆　至少2人落水

睽違10年　七期預售新案1打10！單季總銷衝220億　

特寫美容師清頑固粉刺超療癒！　竄出「飽滿蘿蔔根」網讚：痛快

生活熱門新聞

僅台灣能清零Delta　這措施明上路！醫：綁好安全帶

華碩主管面試「羞辱台大男」　團隊救火燒更大

進門先抱！嫩媳穿短褲坐公公旁

彰基院長一天開17台刀　醫諷：難道有分身？

華碩主管羞辱台大男　600字回應曝

中研院女確診　醫揭要觀察這人：很可能也發病

4縣市大雨特報　明下探14度

台電怨「爆炸原因」：居民意見很多

參加竹科太太聚會　她2原因慘被嫌棄！被踢出群組

撐22年擋不住了！丹丹漢堡喊漲新價格出爐

北北基宜豪大雨！颱風估今生成　雨擴全台時間曝

醫師林應然稱「瘦肉精」非食安問題　網翻他9年前文章傻了

台灣何時開始瘋跨年？網友追起源在戒嚴時代

交通部力挽狂瀾相救　阿羅哈客運明起持續營運　

更多熱門

相關新聞

月賺20萬「想拿5千零用錢」妻拒：男人有錢就作怪

月賺20萬「想拿5千零用錢」妻拒：男人有錢就作怪

夫妻結婚後，薪水該如何分配，家庭開銷該有誰負擔，是許多人會面臨到的難題，一名男網友表示，雖然月薪有20萬元，但夫妻倆很省吃儉用，褲子、衣服都是買百元商品，最近想買10萬元的相機，因此提議每個月拿5千元的零用錢，結果卻被老婆阻止「男友有錢就作怪」，讓他很無奈，「有必要這麼省？」

捷運上廁所突被開門！維修伯「往下多看兩眼」她崩潰

捷運上廁所突被開門！維修伯「往下多看兩眼」她崩潰

他傳「妹子全裸摸下體」謎片　疾管家小編神回笑翻網

他傳「妹子全裸摸下體」謎片　疾管家小編神回笑翻網

「麵店月薪43K」工程師驚：快比我高！殘酷真相曝

「麵店月薪43K」工程師驚：快比我高！殘酷真相曝

伊能靜分享「撒嬌溝通法」5秘訣

伊能靜分享「撒嬌溝通法」5秘訣

關鍵字：

婚姻Dcard愛情夫妻

讀者迴響

熱門新聞

KID私下約會日被毀…遭一路跟蹤偷拍！　敲窗大吼

飯店Check in等8小時！竟被告知房間沒整理好

僅台灣能清零Delta　這措施明上路！醫：綁好安全帶

華碩主管面試「羞辱台大男」　團隊救火燒更大

許瑋甯甜嫁邱澤…Janet祝福「留言1句話」惹議！

67歲港星淪落「最慘帶貨明星」

史上最扯尾牙　規定員工「掏6千當獎金」！眾喊丟臉

男童「踏破採光罩」16樓墜亡！媽氣炸喊告

鄧佳華女優崩潰不拍了！「不堪原因曝光」導演證實

170cm長腿女優揭「答應合體鄧佳華」唯一原因！

鬼鬼、曾國城吃麥當勞替男星慶生

機車1000km就換機油？內行揭露「根本盤子」

獨／開拍！鄧佳華心情超嗨　苡若嘆：愧對家人

雜亂桌面變乾淨　他偷拍撞見真相

《華燈》22位超貴卡司客串

更多

最夯影音

更多
林宥嘉吃火鍋..店家播《兜圈》.《說謊》　現場「邊煮邊唱」超好聽：我就是原唱！

林宥嘉吃火鍋..店家播《兜圈》.《說謊》　現場「邊煮邊唱」超好聽：我就是原唱！
周杰倫一開口就是青春！　8分鐘經典網聽哭：終於又營業了

周杰倫一開口就是青春！　8分鐘經典網聽哭：終於又營業了

開到恍神？白車慢速靠近百萬名車　下秒「零距離接觸」...後車看傻眼

開到恍神？白車慢速靠近百萬名車　下秒「零距離接觸」...後車看傻眼

鳳小岳自稱「國民渣男」得意比讚　渣到老婆Hen驕傲..兇手她也知！

鳳小岳自稱「國民渣男」得意比讚　渣到老婆Hen驕傲..兇手她也知！

茄子蛋自願當「澤甯」婚禮花童　Lulu唱「好喜歡你」挽留邱澤XD

茄子蛋自願當「澤甯」婚禮花童　Lulu唱「好喜歡你」挽留邱澤XD

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面