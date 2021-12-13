家事老公做！人妻甜喊「我是公主」曝同居9年熱戀生活　閃瞎網

▲老公把她捧在手心上疼愛。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者施怡妏／綜合報導

一名人妻幸福笑說，跟老公戀愛9年了，依然被當成公主一樣疼愛，家裡的飯菜都是老公煮，在家只要負責照顧兒子就好，就算不做家事也沒關係，老公知道她喜歡喝珍奶，即便外面颳風下雨，只要她說想喝，老公就會去外面買，希望大家都能再次相信愛情，超幸福的婚姻生活也讓許多網友羨煞。

原PO在Dcard上發文，從在一起到現在，老公常常對她說「你就是我的公主」，把她捧在手心疼，她平均一年煮飯的次數不超過10次，「因為老公愛做飯，我不喜歡煮」；打掃家裡時，老公都會主動去掃廁所，「因為我就是不喜歡掃廁所，但家裡其他所有我整理」。

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她不會開車，老公就是她的司機，只要老公有空，不管哪裡都願意載她去，也願意載她上下班，關於金錢的部分倆人也沒有吵過架，「我們倆賺的錢一直都是一起花，沒有誰付錢的問題，我要錢，老公就給，老公要錢，我也馬上轉」。





▲一段長久的感情得找到兩人之間和諧的相處模式。（圖／取自免費圖庫pexels）

她表示，生小孩之後每天在家除了吃睡就是顧小孩，沒有時間做家事，老公也不會說什麼，但如果她要做的話就會全部都做完，而且其實公婆一直很想抱小孩，但老公都沒有給壓力，還告訴她「肚子在妳身上，妳決定就好」。

最後，她提到，打這篇只是希望有人能再相信愛情，遇到對的人，不管是結婚前後，都會是對的人，「女孩們，你的白馬王子是存在的，愛情是互相的，但從不是公平的，老公把我放在手心上疼，我也很珍惜他，感謝他」。

貼文一出，網友們表示，「不鼓勵公主 不過還是恭喜你」、「上輩子燒了什麼好香，羨慕」、「吸吸空氣，我也想要幸福美滿」、「感覺原PO是很善良的女生，可是還是覺得遇到的應該都是很幸運的女生」、「打的好公主的感覺，但是心裡還是好羨慕」、「真好 祝你們幸福，看你打的真的不會覺得很炫耀，好甜甜的感覺」。