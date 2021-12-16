　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

公投關鍵3天　桃園藍營127年黨慶活動朱立倫、邱奕勝全力催票

▲公投關鍵3天，桃園藍營黨慶全力催票。（圖／廖帝權提供）

▲桃園藍營127年黨慶活動，黨主席朱立倫、市黨部主委邱奕勝全力催票。（圖／廖帝權提供）

記者楊淑媛／桃園報導

國民黨桃園市黨部15日舉辦127周年黨慶活動，展現大團結氣氛。黨主席朱立倫、桃園市黨部主委邱奕勝共同呼籲為了台灣的民主、經濟、環保、健康，大家一定要站出來投下4個公投同意票，對抗鴨霸及網軍治國的民進黨。對於外界關心主委辭職問題，議長邱奕勝表示，個人並不重要，未來會與大家站在一起，持續為桃園打拚。

▲公投關鍵3天，桃園藍營黨慶全力催票。（圖／廖帝權提供）

▲黨主席朱立倫主持青年新入黨宣誓。（圖／廖帝權提供）

國民黨桃園市黨部，今天於平鎮區桃園市立圖書館平鎮分館演藝廳，舉辦127周年黨慶活動，黨主席朱立倫率副秘書長江俊霆及組發會主委許宇甄出席，桃園市議長兼主委邱奕勝還有黨籍立委、市議員及黨工職共近千人出席，青年黨員高唱我的未來不是夢讓全場氣氛熱烈不已，朱立倫主持青年新入黨宣誓，更讓黨慶活動進入高潮。

▲公投關鍵3天，桃園藍營黨慶全力催票。（圖／廖帝權提供）

▲黨主席朱立倫表示，國民黨與人民站在一起，1218請大家支持4個同意。（圖／廖帝權提供）

朱立倫在致詞時，嚴厲抨擊民進黨為了公投不擇手段，為了政黨及政權之私，竟然要求根據公投結果做獎勵辦法，完全背離民意。而且4大公投，沒有一項是為個人或為了國民黨，公投就是由人民決定，什麼是對什麼是錯，什麼是應該做的，什麼是不應該做的。

朱立倫說，國民黨與人民站在一起，4個都同意，只有鴨霸的民進黨及政府，忘了民眾的心聲及民主的精神，更惡劣的是，用政府的資源站在人民的對立面，世界上沒有民主國家是這樣做的，政府應該中立，傾聽民意，讓民眾展現民意。▲公投關鍵3天，桃園藍營黨慶全力催票。（圖／廖帝權提供）

▲邱奕勝議長請辭市黨部主委，桃園藍營黨慶活動受熱議。（圖／廖帝權提供）

「為了台灣好及為了民主、經濟、環保、健康」朱立倫呼籲，12月18日大家一定要出門投票，國民黨也會堅定立場，做好在野黨應盡的堅持，跟民眾站在一起。邱議長也批評民進黨，公投是人民權利，但沒有想到國家領導人，用人民繳納稅金對抗人民，同時背離了自己的承諾及政策，民意聽不下去，變成一黨獨大。

邱奕勝說，為了民生、市民健康，大家都應站出來，對抗龐大的國家機器，12月18日，大家一定要讓公投通過，今天的努力，明天子孫會感謝我們4個都同意的堅持。

針對請辭國民黨桃園市黨部主委問題，邱奕勝表示，他未來出路不重要，台灣及桃園的前途比個人重要，一個階段有一個階段的任務，他並不是辭主委要位置，未來，他會與大家站在一起，繼續為桃園打拚。

朱立倫則說，目前全力拚公投，有關於明年選舉布局及安排，都等公投後再說，邱議長責任心很重，希望明年布局能更完善，他稱讚邱奕勝是一位很好的議長及主委，是桃園重要領導人，同時也為邱議長成為民進黨網軍人格謀殺對象叫屈。國民黨籍地方民代包括：立委魯明哲、萬美玲、呂玉玲及市議員徐玉樹、吳嘉和、黃婉如、林政賢、簡志偉、周玉琴、徐其萬、李柏坊、李家興、葉明月、黃敬平、前立委陳學聖等人出席。

►就是這件了！送男友當禮物

ET快訊
快訊／多明尼加飛機墜毀！　機上9人全罹難
菲百貨公司驚見鬼腳印！10年內多人目擊　追查發現一共同點
體育局股長獨攀中央尖山失聯5天！最後位置曝　家屬求助跑山獸
地表最騷新娘！半裸丁字褲抖臀蹭賓客　超狂影片曝光
她上駕訓班…逼教練連噴「經典語錄」：自己買路吧　網笑到肚子痛
國中少女許願「想要一張床」！一家4口擠5坪房　每晚怕屋頂塌下
財神大樓是我家　66歲謝阿姨領津貼過活搬不離住42年的小套房
日本第一牛郎羅蘭大吃台灣美食　這款「本土飲料」竟讓他上癮

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

第二波熊好券來了　下周20日起「限時10天意願登記」

公投關鍵3天　桃園藍營127年黨慶活動朱立倫、邱奕勝全力催票

公投「4個同意」理由一次看　若沒通過2年內不得再提

餐飲猛漲價一查「上游都沒漲」　政府出手了！下周稽查連鎖店

中共運-9通信對抗機「逼近東沙島」　距離恐不到30浬

蔡英文開放「萊劑全豬」超越扁政府　醫：隱藏秘密交易

幕後／法國國會訪團成員大有來頭　「7連霸議員」70歲抗疫成功

四公投3危機：台灣成孤島、800萬股民受挫、多燒500萬噸煤增空污

立陶宛撤離全數駐中外交人員　外交部：致上最崇高敬意

張銘祐新店衝刺公投　喊「四個不同意、台灣更有力」

被當同類？見騎士戴兔耳安全帽　臘腸車上狂吼：為啥你能騎車！

跟著導航走！外送員卻騎到鳳梨田　路不平整路狂飆髒話：你拐我膩？

遭爆棄養雙親！名醫父討千萬房產　蘇怡寧576字申明：長期情緒勒索

虐狗變態！詭異男書包藏反光鏡 直射柴眼睛近2分鐘還掏手機錄影

轎車巷內迴轉「倒車讓騎士先過」　突衝上人行道撞破花盆：歸剛唉！

王力宏親認離婚「決定分開生活」　與李靚蕾8年婚姻告吹：很遺憾

轎車違停車道被拍！副駕秒暴怒　錄影反蒐證嗆：你也停在白線上

騎士「3貼闖紅燈」駕駛急煞閃避　追1公里攔車訓斥：撞到要算誰的

王力宏傳婚變！情斷8年妻李靚蕾　2年IG無互動...經紀人：沒這回事

19歲少女獨駕「飛抵台灣視角曝光」　降落松山機場靠飛機旁爽喝珍奶！

第二波熊好券來了　下周20日起「限時10天意願登記」

公投關鍵3天　桃園藍營127年黨慶活動朱立倫、邱奕勝全力催票

公投「4個同意」理由一次看　若沒通過2年內不得再提

餐飲猛漲價一查「上游都沒漲」　政府出手了！下周稽查連鎖店

中共運-9通信對抗機「逼近東沙島」　距離恐不到30浬

蔡英文開放「萊劑全豬」超越扁政府　醫：隱藏秘密交易

幕後／法國國會訪團成員大有來頭　「7連霸議員」70歲抗疫成功

四公投3危機：台灣成孤島、800萬股民受挫、多燒500萬噸煤增空污

立陶宛撤離全數駐中外交人員　外交部：致上最崇高敬意

張銘祐新店衝刺公投　喊「四個不同意、台灣更有力」

酸菜鍋到麻辣鴨血鍋！國泰萬怡Buffet推火鍋季　加入會員即打8折

2022開運必備！胡麻醬料理吃起來～過年聚會天天「胡麻將」

從護理師轉戰實況主　「狂死系」瑞娜曝粉絲暖信：你開台救贖了我

快訊／多明尼加飛機迫降「跑道上墜毀」　機上9人全罹難

公車急剎婦跌倒昏迷！整車大人嚇呆　小六女冷靜報案感動全網

蘋果「歷代最暢銷」iPhone 6 Plus　年底列入過時產品名單

溝鼠神隱偷吃1個月　關門瞬間竟夾住牠！屋主陷兩難：不開就掛在那

運將深夜載到「無頭女大生」　轉頭一看換她驚呆

台積電今除息、金管會兩面向打炒房　財經HOT 5一次看

《華燈》暗黑版尺度超大！Swag女神COS「春光全露」　震撼畫面曝

王思佳嗆「綠茶婊女星」網肉搜：是賴薇如　再翻出曾「偷約閨蜜前男友」她臉秒僵

政治熱門新聞

餐飲猛漲上游都沒漲！政府出手稽查

公投「4個同意」理由一次看　若沒通過2年內不得再提

謝金河：公投否決美豬　「金融、股市負向壓力增」

蔡英文開放「萊劑全豬」超越扁政府　醫：隱藏秘密交易

綠營點名四公投全過有3危機：台灣恐成孤島

民眾黨聘韓家軍　柯：人才天下共用

中共運-9通信對抗機「逼近東沙島」　距離恐不到30浬

立陶宛撤離全數駐中外交人員　外交部：致上最崇高敬意

幕後／法國訪團成員有來頭　「7連霸議員」70歲抗疫成功

邀顏寬恒PK電競遭婉拒　陳柏惟嘲笑：他玩的是「人客跟頭家」那種

外交部：已要求尼加拉瓜駐台使館人員12月23日前離開台灣

快訊／遭爆角逐台北市長！　謝震武回應了

連2人確診！北市中正區某防疫旅館淨空　員工、旅客29人採檢出爐

許淑華幫林秉樞喬警力？　徐巧芯：新潮流背景有多硬

更多熱門

相關新聞

劉泰英批停止核四是錯誤　「代價太高」

劉泰英批停止核四是錯誤　「代價太高」

四大公投18日即將登場，台灣綜合研究院創辦人劉泰英15日表示，停止核四是很大的事，也是錯誤政策，因為代價太高了，而且每個人都想要用電，但都不要核廢料，這是人類的毛病，政府應該要做決定，把事實講給老百姓聽。

防疫女神表態「反萊豬公投」：不同意！

防疫女神表態「反萊豬公投」：不同意！

綠營點名四公投全過有3危機：台灣恐成孤島

綠營點名四公投全過有3危機：台灣恐成孤島

張銘祐新店衝刺公投　喊「四個不同意、台灣更有力」

張銘祐新店衝刺公投　喊「四個不同意、台灣更有力」

蔡英文稱「想贏韓國投4個不同意」　國民黨回應了

蔡英文稱「想贏韓國投4個不同意」　國民黨回應了

關鍵字：

公投桃園藍營黨慶全力催票

讀者迴響

熱門新聞

陶晶瑩搭高鐵巧遇男星！　悄舉手機偷拍：一路唬爛

陸第一懶人吃飯只要爸媽餵！雙親病逝23歲就活活餓死

兒子傳的訊息都是亂碼　破門驚見他倒臥浴室3天

弟弟陪睡　比特犬壓到腿麻仰頭崩潰

王力宏爆「離婚最後稻草」曝光！5年前就想分開

冷氣團鋒面夾擊　急凍12度時間曝

王力宏驚傳離婚了！知情人揭內幕

幼兒園師「下班偷抽菸」她氣炸　網無奈：放過老師吧

她盼男友「放夭八假」竟打1985　過來人：會很硬

王力宏老婆「超強大背景曝光」！

她上駕訓班　逼教練狂噴8金句

雷伊將「北轉飄移」全台連下3天　急凍10度時間曝

北上給男友驚喜！桃園女到公司門口心碎了

月經來這時瘦最快！3階段懂吃「血流超順不經痛」

館長被黃士修惹怒！　改變心意表態核四：不同意

更多

最夯影音

更多
被當同類？見騎士戴兔耳安全帽　臘腸車上狂吼：為啥你能騎車！

被當同類？見騎士戴兔耳安全帽　臘腸車上狂吼：為啥你能騎車！
跟著導航走！外送員卻騎到鳳梨田　路不平整路狂飆髒話：你拐我膩？

跟著導航走！外送員卻騎到鳳梨田　路不平整路狂飆髒話：你拐我膩？

遭爆棄養雙親！名醫父討千萬房產　蘇怡寧576字申明：長期情緒勒索

遭爆棄養雙親！名醫父討千萬房產　蘇怡寧576字申明：長期情緒勒索

虐狗變態！詭異男書包藏反光鏡 直射柴眼睛近2分鐘還掏手機錄影

虐狗變態！詭異男書包藏反光鏡 直射柴眼睛近2分鐘還掏手機錄影

轎車巷內迴轉「倒車讓騎士先過」　突衝上人行道撞破花盆：歸剛唉！

轎車巷內迴轉「倒車讓騎士先過」　突衝上人行道撞破花盆：歸剛唉！

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面