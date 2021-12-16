公投關鍵3天　桃園藍營127年黨慶活動朱立倫、邱奕勝全力催票

▲桃園藍營127年黨慶活動，黨主席朱立倫、市黨部主委邱奕勝全力催票。（圖／廖帝權提供）

記者楊淑媛／桃園報導

國民黨桃園市黨部15日舉辦127周年黨慶活動，展現大團結氣氛。黨主席朱立倫、桃園市黨部主委邱奕勝共同呼籲為了台灣的民主、經濟、環保、健康，大家一定要站出來投下4個公投同意票，對抗鴨霸及網軍治國的民進黨。對於外界關心主委辭職問題，議長邱奕勝表示，個人並不重要，未來會與大家站在一起，持續為桃園打拚。

▲黨主席朱立倫主持青年新入黨宣誓。（圖／廖帝權提供）

國民黨桃園市黨部，今天於平鎮區桃園市立圖書館平鎮分館演藝廳，舉辦127周年黨慶活動，黨主席朱立倫率副秘書長江俊霆及組發會主委許宇甄出席，桃園市議長兼主委邱奕勝還有黨籍立委、市議員及黨工職共近千人出席，青年黨員高唱我的未來不是夢讓全場氣氛熱烈不已，朱立倫主持青年新入黨宣誓，更讓黨慶活動進入高潮。

▲黨主席朱立倫表示，國民黨與人民站在一起，1218請大家支持4個同意。（圖／廖帝權提供）

朱立倫在致詞時，嚴厲抨擊民進黨為了公投不擇手段，為了政黨及政權之私，竟然要求根據公投結果做獎勵辦法，完全背離民意。而且4大公投，沒有一項是為個人或為了國民黨，公投就是由人民決定，什麼是對什麼是錯，什麼是應該做的，什麼是不應該做的。

朱立倫說，國民黨與人民站在一起，4個都同意，只有鴨霸的民進黨及政府，忘了民眾的心聲及民主的精神，更惡劣的是，用政府的資源站在人民的對立面，世界上沒有民主國家是這樣做的，政府應該中立，傾聽民意，讓民眾展現民意。

▲邱奕勝議長請辭市黨部主委，桃園藍營黨慶活動受熱議。（圖／廖帝權提供）

「為了台灣好及為了民主、經濟、環保、健康」朱立倫呼籲，12月18日大家一定要出門投票，國民黨也會堅定立場，做好在野黨應盡的堅持，跟民眾站在一起。邱議長也批評民進黨，公投是人民權利，但沒有想到國家領導人，用人民繳納稅金對抗人民，同時背離了自己的承諾及政策，民意聽不下去，變成一黨獨大。

邱奕勝說，為了民生、市民健康，大家都應站出來，對抗龐大的國家機器，12月18日，大家一定要讓公投通過，今天的努力，明天子孫會感謝我們4個都同意的堅持。

針對請辭國民黨桃園市黨部主委問題，邱奕勝表示，他未來出路不重要，台灣及桃園的前途比個人重要，一個階段有一個階段的任務，他並不是辭主委要位置，未來，他會與大家站在一起，繼續為桃園打拚。

朱立倫則說，目前全力拚公投，有關於明年選舉布局及安排，都等公投後再說，邱議長責任心很重，希望明年布局能更完善，他稱讚邱奕勝是一位很好的議長及主委，是桃園重要領導人，同時也為邱議長成為民進黨網軍人格謀殺對象叫屈。國民黨籍地方民代包括：立委魯明哲、萬美玲、呂玉玲及市議員徐玉樹、吳嘉和、黃婉如、林政賢、簡志偉、周玉琴、徐其萬、李柏坊、李家興、葉明月、黃敬平、前立委陳學聖等人出席。