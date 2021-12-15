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張銘祐新店衝刺公投　喊「四個不同意、台灣更有力」

▲▼4大公投將於12月18日投票，民進黨新北市議員參選人張銘祐前往新店傳統市場掃街宣講。（圖／張銘祐辦公室提供）

▲民進黨新北市議員參選人張銘祐前往新店傳統市場掃街宣講。（圖／張銘祐辦公室提供，下同）

記者林銘翰／新北報導

4大公投將於12月18日投票，民進黨新北市議員參選人張銘祐14、15日前往新店傳統市長掃街宣講，呼籲新北市民一定要出來投票，支持總統蔡英文的「四個不同意、台灣更有力」。張銘祐也透露，這兩天到市場，最常被問到就是小英政府開放美豬進口政策。

1218四大公投距離投票進入倒數72小時，張銘祐14、15日連續兩天前往大坪林市場、安民街市場及建國市場掃街宣講，呼籲新北市民一定要出來投票，支持蔡英文的「四個不同意、台灣更有力」，其中又以美豬是否開放，市場攤商意見最為熱烈。

「銘祐啊！我的人客想買豬肉，攏是直接來市場找我買，我賣的都是新鮮現宰台灣豬、不是進口的美國豬，消費者根本免驚有萊豬的問題！」張銘祐不諱言，這兩天到市場，最常被問到就是小英政府開放美豬進口政策。

張銘祐說，「我想問國民黨，如果你們說因為美國豬肉含有萊克多巴胺，所以不能開放；我想反問為什麼你們國民黨執政的時候，就可以開放美國萊牛進口、現在美豬就不可以。這不是自打嘴巴、什麼才叫自打嘴巴！」

▲▼4大公投將於12月18日投票，民進黨新北市議員參選人張銘祐前往新店傳統市場掃街宣講。（圖／張銘祐辦公室提供）

此外，張銘祐也在臉書上透露，他日前跟農委會主委陳吉仲一起上節目，特別提問關於台灣開放美豬，會不會影響到廣大豬農生計，因為1年多前，其實有許多豬農私下都非常擔憂。

陳吉仲當時回答，經過農委會的努力，尤其在口蹄疫拔針之後，台灣豬自給率93.1%、豬價20年來最穩定、出口產值比去年增加13.6%。

張銘祐指出，台灣的豬滿足台灣使用、更可供應出口；同理可證，豬內臟的需求進口並不划算，而且這兩年沒有進口紀錄，進口美豬是站在貿易的公平性。

張銘祐表示，這兩天到新店、安坑傳統市場詢問攤販，他們也證實台灣豬價格、品質這一年多來穩定成長，進口根本「不合啦」，他們很滿意農委會的努力。

張銘祐也認為，台灣一直喊著要贏韓國，韓國也申請要加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），而現有的會員國也都有進口美豬，如果台灣加入GDP可以增加4千3百億，沒加入則減少1千2百億，要加入就要遵守相關規定，因為第二、七章都有明文規範。

張銘祐提到，豬農家庭出生的陳吉仲，除了為豬農努力，更為了讓台灣豬走向國際市場，付出不少心血，在最後關鍵投票倒數階段，特別呼應蔡英文日前所說，美豬公投這關若沒過，台灣經濟將回到過去被鎖在中國的困境，呼籲台灣人民一定要勇敢出來，投下四個不同意、台灣向前行。

▲▼4大公投將於12月18日投票，民進黨新北市議員參選人張銘祐前往新店傳統市場掃街宣講。（圖／張銘祐辦公室提供）

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