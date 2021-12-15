四公投3危機：台灣成孤島、800萬股民受挫、多燒500萬噸煤增空污

▲兼任民進黨主席的總統蔡英文於高雄舉行中常會。（圖／民進黨提供）



記者陶本和／台北報導

1218四項公投在即，因涉及台灣未來經貿佈局、能源轉型等議題，近日產業界、財經界紛紛跳出來示警，甚至直接表態「四個不同意」。倘若四項公投通過，已有多位財經專家提醒，會對股市帶來衝擊，影響的股民恐多達800萬的投資人，而台灣也會面臨國際貿易上的阻礙；同時，因三接停建，導致需多燒500萬噸煤，才能補足產業所需能源，直接攸關空污健康問題。

在總統蔡英文登高一呼，訴求「四個不同意」之下，民進黨全黨總動員，而年過70的行政院長蘇貞昌站在公投「反方」的立場，親率行政團隊下鄉舉辦說明會，為政策辯護，前後已經跑完超過70場大型說明會。

由於本次公投在策略上，主要是比拼政黨在基層的動員能量，而在南台灣有舉足輕重影響力的副總統賴清德，也扮演關鍵角色，大小場的公投說明會，從百人到萬人都無役不與，前後也完成超過100場的說明會。

據悉，四項公投從全力動員開始，已經後來居上，甚至力求「四項完封」。在結果上，如果四項公投成功完封，除了代表綠營基層動員夠力之外，也彰顯國人認知到台灣當前在產業經濟、國際經貿佈局與能源轉型的迫切與重要性。

不過，從負面角度思考，倘若「反萊豬」公投通過，綠營黨內人士表示，民進黨全黨為政策辯護，美方也知悉執政黨態度與立場，所以屆時所謂「不被美方信任」的燙手山竽，全然會套在國民黨身上，而讓台灣反美的標籤與罪名，也勢必由推出此一公投的國民黨來面對。

至於台灣未來在國際的經貿佈局，該人士坦言，台灣勢必面臨嚴重阻礙，被貼上「不被信任」的標籤，屆時恐怕得打道回府、重頭來過，重新找到獲得國際信任的機會；而最直接且具體的影響，就是加入CPTPP與台美洽簽FTA的談判，勢必因不被信任的標籤而遙遙無期。

最近，台灣工具機、機械工業大老紛紛跳出來表達憂心，就足以證明，反萊豬公投涉及層面，是國家整體經貿。對此，台灣工具機暨零組件公會理事長許文憲就表示，台灣若是這次沒能把握機會加入 CPTPP ，失去與國際簽訂自由貿易協議的機會，台灣很可能成為太平洋上的一只孤島。

台灣機械工業同業公會理事長魏燦文也表示，台灣的東西要銷到全世界，其他國家的東西也要可以進來，吃不吃美豬可以自由選擇，但沒辦法加入國際組織、簽免關稅協定，絕對是台灣吃虧。

此外，如果三接藻礁公投通過，這同樣攸關台灣的經濟產業、能源轉型問題。從近期財經界紛紛跳出來，甚至直接表態「四個不同意」，足見業界的憂心。

近期在財經圈，也出現「800萬股市投資人自救指南」，呼籲大家不要被藍綠綁架荷包，並引用外媒《路透社》的報導，點出外資跟台積電高度憂心反三接，認為這會衝擊到整個半導體產業；同時，也有越來越多財經專家跳出來示警，認為反美豬、反三接如果過關，台灣經濟將面臨重大困難，股市前景堪憂，有崩盤危險。

至於三接藻礁公投如果通過，政府會透過什麼方式來補足產業所需的能源？對此，經濟部長王美花在立院受訪時就明確表示，三接不蓋勢必造成國內電力短缺，屆時會以多燒500萬噸的燃煤來供電。

黨內人士說，三接已經將對環境的危害降到最低，如果三接不蓋，影響的則是台積電、高科技產業缺電，產業經濟受到衝擊之外，多燒500萬噸的燃煤，最具體的影響，就是台灣長年未解的空氣污染問題，恐怕對人民是更為嚴峻且直接。

最後，在核四重啟的公投案部分，黨內人士說，蔡英文、賴清德、蘇貞昌等人已經多次向國人強調，要重啟幾乎是「不可能」，核四建在斷層帶上，台灣人民承受不起任何一次核災變故，加上燃料棒已經送回原廠，核廢料沒有任何縣市願意接收，更別提國民黨自己的執政縣市，包括宜蘭縣長林姿妙、新北市長侯友宜多已明確表態，沒有核安就沒有核電，因此就算真的通過，在執行難度上仍相當高。

▼兼任民進黨主席的總統蔡英文於高雄舉行中常會。（圖／民進黨提供）

