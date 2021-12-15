防疫女神表態「反萊豬公投」：不同意！　讓自由市場自然去淘汰

▲「防疫女神」許書華醫師表態萊豬公投「不同意」。（圖／翻攝自Facebook／許書華醫師 陪妳寫日記）

記者林彥臣／綜合報導

距離1218四項公投只剩下3天，去年拍攝「防疫大作戰」廣告爆紅的，被網友封為「防疫女神」的家醫科醫師許書華，在臉書上針對「反萊諸公投」表態「不同意」，應該讓自由市場去自然淘汰不受歡迎的商品，而且依照容許量，也要一次吃掉半頭豬，才可能對健康有害。

許書華在臉書發文引述風傳媒指出，科學界普遍認為，人體自食物中攝入萊劑後多能快速代謝，平均48小時後體內殘留量便趨近於零，正常飲食狀態之下，實在很難有超標的可能。

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許書華引述台大獸醫學院榮譽教授賴秀穗的話，「 國內已比照CODEX的國際標準容許萊劑殘留0.01ppm以下美牛可進口，所以同理『美豬為什麼不行？』美豬即使也訂0.01ppm殘留容許量，也要一次吃到半頭豬才可能對健康有害。」

許書華說，「我想的很簡單」，反萊豬將影響台灣加入CPTPP的機會，CPTPP就是所謂的跨太平洋夥伴全面進步協定，「對於目前在國際經貿上，受到外在勢力打壓而簽訂貿易協定困難的台灣來說，參與這類區域經濟整合是相當有幫助，能大幅降低我國進出口成本，提升國際經貿優勢。」

許書華認為，反萊豬會大大影響台灣貿易競爭力，影響台灣經濟發展，因此我不反對進口，反正我可以不吃，讓自由市場自然去淘汰不甚受歡迎的商品，公投是在選政策，不是選黨、不是選人，我們也要好好思考每個公投案會帶來的影響。

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