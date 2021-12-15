蔡英文稱「想贏韓國投4個不同意」　國民黨：害台灣陷反美困境

▲蔡英文15日在民進黨行動中常會上致詞。（圖／記者陶本和攝）



記者黃巈禾／台北報導

距離18日公投投票倒數3天，民進黨今（15日）將中常會移師高雄舉辦，黨主席蔡英文表示，台灣經濟要接軌國際，不能因內部不同意見就放棄，盼反萊豬投下不同意，讓困擾三屆總統的問題告個段落；另外，大家好想贏韓國，2025年台灣均GDP有機會超過韓國，呼籲認同台灣經濟發展是在正確方向的國人，投下四個不同意，讓台灣更有力。對此，國民黨認為，蔡英文提出急就章解方，不但造成缺電台灣，還會害台灣陷入「反美國、逆世界」的困境。

國民黨文傳會主委凌濤表示，南台灣確實需要安全、穩定、環保的能源，但蔡英文卻給出錯誤解方，犧牲藻礁並重押天然氣以及並不穩定的再生能源，可能製造更多溫室氣體甲烷，不但對產業與民生用電仍無保障，也引發外資及外國商會重大疑慮，尤其美國已經在氣候峰會宣布要減排甲烷，如果台灣願意跟上國際潮流重啟乾淨、永續的核電，不就可以同時保護藻礁並提供穩定電力？此一觀點，國內產業界已經提出相同訴求。

對於反萊豬，凌濤指出，反對萊豬是為了保護國人的食安健康，南部有許多養豬業者，目前食安稽查標準混亂，當下開放萊豬相當不負責任，也有多位學者專家包括哈佛大學研究員南樂(Lev Nachman) 、外交部次長俞大㵢表示反萊豬不會影響台美關係，而駐世界貿易組織（WTO）前大使賴幸媛更指出，「不進口萊豬根本就沒有違反WTO規範，影射會導致國際經貿抵制只是危言聳聽！」不解為何蔡英文依然持續對鄉親傳遞錯誤資訊。

凌濤批評，為何出來針對公投議題投下同意就叫民粹？難道跟民進黨站不同邊就是民粹？放任網軍橫行、傳播假訊息造謠抹黑在野黨的蔡英文最沒資格說「如果民粹凌駕民主」，因為她正是打壓民主、放任抗中保台民粹興起的始作俑者與最大受益者，請蔡英文正視網軍、造謠者幾乎全是綠營關係人的事實，停止動用網軍霸凌在野黨，還給台灣民主一個健康的發展環境。

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