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三立、民視狂轟顏寬恒！NCC檢舉案激增36件《鄭知道了》佔一半

▲顏寬恒「每天被4、5個節目潑屎灑尿」，怒轟綠媒民代狂抹黑。（圖／民眾提供）
▲顏寬恒說自己「每天被4、5個節目潑屎灑尿」，怒轟綠媒民代狂抹黑。（圖／民眾提供）

記者陳世昌／台北報導

台北市議員王鴻薇與國民黨文傳會副主委黃子哲等人15日前往NCC（通傳會）檢舉7個政論節目數十小時連番批評顏寬恒及其家人，且主管機關NCC視而不見，嚴重違反行政中立。NCC發言人翁柏宗表示，NCC的申訴管道是暢通的，事實上NCC已收到36件相關申訴陳情案，將依檢舉SOP處理，其內容是否違法會由委員會做最終決議。

NCC表示，截至14日晚間，收到36件檢舉節目內容涉及不實、不公，其中三立財經台〈鄭知道了〉18件、三立台灣台〈新台灣加油〉9件、民視台灣台〈辣新聞〉9件，如果檢舉內容有較明確的時段、內容，會請被檢舉事業當事人回應陳述。處理程序上會先由外部諮詢委員會審議，再送委員會決議。

對於特定媒體對特定人物的報導是否有差別性？NCC表示，民國107年《衛星廣播電視法》修法之後，對製播內容有要求事實與平衡報導，但在「平衡」這部份的要求沒有罰則。NCC對此建立一套新聞台黃金時段內容特定人物新聞報導統計的監測，定期每2個月公布一次，對新聞內容平衡與否？供外部公評，這些資料在NCC網站可以查得到
 

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