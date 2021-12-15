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國民黨控政論節目成「議顏堂」　赴NCC舉發違反行政中立

▲顏寬恒怒批綠煤對他潑屎灑尿。（圖／民眾提供）

▲顏寬恒怒批綠煤對他潑屎灑尿。（圖／民眾提供）

記者杜冠霖／台北報導

台中第二選區立法委員候選人顏寬恒日前召開記者會，批評媒體嚴重失衡、7個政論節目連續一個月攻擊顏家、攻擊特定候選人，儼然就是「議顏堂」，對此，藍營部分政治人物今（15日）赴NCC（國家通訊傳播委員會）現場舉發，更呼籲民眾一人一信，向NCC提出檢舉，「讓NCC知道民眾都看不下去了！」

台北市議員王鴻薇、國民黨文傳會副主委黃子哲、林家興、前國民黨文傳會副主委鄭照新赴NCC（國家通訊傳播委員會）現場舉發，並痛批，媒體為了特定人士在進行宣傳，主管機關卻視而不見，嚴重違反行政中立，七個政論節目，數十小時連番轟炸，「NCC不用負責嗎？是睡著了嗎？一人一信叫醒NCC！」

鄭照新直言，這些政論節目名嘴輪番批評顏寬恒及其家人。最長的將近播了37天，「用如此高規格的待遇，節目是認為物價飛漲、尼加拉瓜斷交、中研院破口，通通都沒顏寬恒選舉重要了嗎？被說是綠色電視台也不為過。」

黃子哲補充，當年NCC以播報特定政治人物比率過高，對中天祭出多項裁罰，直接要求一個月內撤換媒體主管，如今這幾家電視台，比起當初TVBS、中天、東森有過之而無不及，按照辦案標準，早就不知道換多少主管了，但是整整兩個月，NCC連警告都沒有，「如此雙標、違反行政中立的作為，讓國家公信力蕩然無存，NCC甘願淪落為政黨打手，很令人唾棄。」

林家興也表示，在今天揭露了這麼多政論節目的誇張行徑後，請NCC不要忘記過去是怎麼對待中天的，這次涉及這麼多節目，完全集中火力在針對特定人士，「請NCC一定要以相同標準來審查。最後也呼籲民眾一人一信，向NCC提出檢舉，讓NCC知道民眾都看不下去了！」

對於顏寬恒控訴被媒體針對，陳柏惟日前則在臉書以「草莓裝硬也不會變成火龍果，你再騙也騙不久」為題表示，以為韓國瑜民調蓋牌很扯，「想不到『青』冬瓜出於『藍』太陽，更勝於藍，宣傳車直接叫大家不要看電視，今天更恐嚇節目組跟NCC，『哭訴』對他的檢驗太多太真實，你那少的可憐的上班次數拿來質詢的議題都剛好跟你家有關係，沒有一件回答得清楚。」

陳柏惟指出，先前有個節目騙他上通告被拒絕後，自己被罵了257集，斷章取義、三分真七分假，「說我沒當兵，說我媽上海人、說我共幹等不是事實的節目整整257集，而且跟我從政沒半毛關係。」甚至在國民黨主席選完後，還整整罵了一個月的「3Q連續劇」，比顏寬恒曬出的資料加起來還多。

陳柏惟直言，面對這些指控，他也只笑笑的說收視率應該分紅收點權利金，「沒有像你這麼沒種叫大家不要看電視，你是吃到美國豬肉變小了是不是？我說膽子。」他也怒轟顏寬恒提到公平正義無比的噁心，「你的正義只有服務處在正義路一號，就是那間六折法拍屋啦。像這樣不民主、沒水準的政治人物，選民絕不應再次受騙上當。」

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