TVBS、民視、三立「4歲女童遭殺害」新聞違規NCC開罰20萬



▲TVBS處理「4歲女童遭母親同居人殺害」報導內容違規，NCC決議核處20萬元罰鍰（圖／NCC提供）



記者陳世昌／台北報導



NCC8日針對新聞台處理「4歲女童遭母親同居人殺害報導」內容涉違規，決議對5家新聞台核處，另有4家發函改進。其中民視新聞台、三立新聞台、TVBS新聞台等3頻道，因畫面重複播放兇嫌暴力拉扯虐童過程，主播或記者亦詳述犯罪與暴力細節，違反電視節目分級處理辦法規定，核處20萬元罰鍰。





▲▼民視、三新新聞處理「4歲女童遭母親同居人殺害」報導內容違規，NCC決議核處20萬元罰鍰（圖／NCC提供）





另外，壹電視新聞台、年代新聞台等2頻道予以警告；東森新聞台、寰宇新聞台、華視、華視新聞資訊台等4家頻道，播出4歲女童遭母親同居人殺害報導，但NCC認為針對女童遭暴力拉扯之影像畫面已予以變色處理或無重複播放或強化施暴內容情形，故函請業者改進。



NCC指出，爾後類此報導可在畫面加註警語，以提供民眾可採取的行動資訊。



▲NCC8日審議核處5件新聞台內容違規案（圖／NCC）

