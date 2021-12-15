台61線施工封閉大車湧村落　學甲警二箭齊發執法護童保平安

▲大型車頻繁進出影響學童上下學安全及造成家長、當地民眾不安，台南市學甲分局展開護童勤務以保安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

公路總局辦理台61線南鯤鯓橋至華安橋等9座橋鹽害橋面結構整修工程，施工期間封閉台61線北門、三寮灣及將軍等3處交流道北上出入口匝道，部分大車下交流道仍繼續直走台61線側車道市道173甲線到三寮灣村落，沿途有三慈國小及文山國小，造成大型車輛頻繁進出影響學童上下學安全及造成家長、當地民眾不安。

學甲分局分局長王子雄接獲市議員謝財旺反映後，立即帶同交通組組長前往實地會勘，為儘速解決問題，由謝議員邀集施工單位新營工務段及有關單位交通局、工務局、將軍區公所、北門區公所、交通警察大隊、學甲分局及在地文山里李里長等在其服務處進行商討改善措施，初步達成共識為避免大型車輛行經村落對於當地民眾與學童所造成的影響，禁止20噸以上大貨車由三寮灣交流道（市道173甲線）進入村落，另在將軍交流道北上車道採取縮減車道方式，縮減至2.5公尺迫使北上大型車輛下將軍交流道後，只能右轉南312線再銜接台17線北上。

學甲分局長王子雄為保護學童安全，指示轄區北門分駐所及鄰近的將富派出所在交通牌面及工程未完成前，先編排三慈國小、文山國小每天上下學時段護童勤務，讓家長安心，待於縮減車道工程及禁止20噸以上大貨車進入的交通牌面完成設置，特別呼籲大型車駕駛人，務必遵守行車秩序，不要再行駛禁止路段進到村落內，學甲警會針對該路段強力執法取締，千萬別心存僥倖，傷了自己的荷包。