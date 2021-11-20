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不滿缺工被指責率眾砸門毀車　學甲警追緝到案暴力零容忍

▲陳嫌等6人砸門毀車遭學甲分局循線查獲，全部移送台南地檢署偵辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲陳嫌等6人砸門毀車遭學甲分局循線查獲，全部移送台南地檢署偵辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市北門區三寮灣林姓民眾住家大門及轎車，11月15日凌晨在遭人砸門毀車，現場碎玻璃滿地，台南市警學甲分局據報，循線將涉案陳姓男子等6人緝獲，查出陳、王2嫌不滿缺工及工作上遭被害人指責，而率眾報復洩憤，全案依妨害秩序罪、毀損等罪嫌移送台南地檢署偵辦。

▲陳嫌等6人砸門毀車遭學甲分局循線查獲，全部移送台南地檢署偵辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲陳嫌等6人砸門毀車遭學甲分局循線查獲，全部移送台南地檢署偵辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

11月15日凌晨北門所員警接獲110報案 ，迅速趕到現場，已經不見嫌犯蹤影，惟警方不容許暴力行為影響民眾生活，於被害人尚未完成報案程序前立即組成專案小組主動追查調閱監視系統，全力深入追查犯嫌不良組織。

▲陳嫌等6人砸門毀車遭學甲分局循線查獲，全部移送台南地檢署偵辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

查緝過程中發現，涉嫌砸毀大門玻璃及車輛共有陳姓等6名犯嫌，分騎3部機車，嫌犯無前科，平均年齡約20歲，被害人與其中陳姓、王姓犯嫌同為漁業養殖工作人員，陳嫌等2人認為被害人平時工作時會在其背後說壞話，且因某次工作上的人力調度，陳、王等2人卻無故未到，引起被害人不滿而指責，彼此早已產生嫌隙，案發當晚，以陳姓嫌犯為首的6名犯嫌至被害人住家分持棍棒砸毀被害人大門及車輛洩憤，大聲叫囂後才離開，被害人事後也因深怕遭犯嫌再度報復，猶豫多時才完成報案程序並提出告訴。

▲陳嫌等6人砸門毀車遭學甲分局循線查獲，全部移送台南地檢署偵辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方經過漏夜追查，已將6名砸毀大門及車輛犯嫌查緝到案，並依聚眾及危險行為，以刑法妨害秩序罪、毀損罪嫌移送台南地檢署偵辦。

▲陳嫌等6人砸門毀車遭學甲分局循線查獲，全部移送台南地檢署偵辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

學甲分局長王子雄表示，市警局長方仰寧要求「暴力零容忍，對不法份子一波一波掃、一個一個抓」，學甲分局貫徹到底絕不姑息，日前將軍區為惡地方「大頭幫」的治平專案才剛收網，但執法無假期，絕不容許暴力行為的發生，對於任何失序行為警方將依法究辦，絕不寬貸。

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