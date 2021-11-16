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台61線高架重機撞大貨車　騎士送醫不治！駕駛不知遭撞變肇逃

▲陳姓男子15日上午11時許騎乘紅牌重型機車行經台61線高架南下42.1K處時，不慎與大貨車發生碰撞倒地，送醫急救後仍回天乏術。（圖／記者沈繼昌翻攝）記者沈繼昌／桃園報導陳姓男子15日中午騎乘紅牌重型機車由台61線高架快速公路南下，行經南下42.1K處時，不慎撞上前方大貨車翻覆，陳男傷重昏迷，經送醫急救後仍於下午2時許宣告不治，肇事的大貨車吳姓駕駛卻肇事逃逸，警方根據路過民眾提供監視器畫面，通知吳男到案說明，2名駕駛酒測值君為零，警方已向桃園地檢署檢察官報請相驗，至於肇事原因仍在調查釐清中

▲陳姓男子15日上午11時許騎乘紅牌重型機車行經台61線高架南下42.1K處時，不慎與大貨車發生碰撞倒地，送醫急救後仍回天乏術。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

陳姓男子15日中午騎乘紅牌重型機車由台61線高架快速公路南下，行經南下42.1K處時，不慎撞上前方大貨車翻覆，陳男傷重昏迷，經送醫急救後仍於下午2時許宣告不治，大貨車吳姓駕駛卻肇事逃逸。警方根據路過民眾提供監視器畫面，通知吳男到案說明，偵訊後依過失致死與肇事逃逸罪嫌送辦，2名駕駛酒測值均為零，已向桃園地檢署檢察官報請相驗，至於肇事原因仍在調查釐清中。

▲陳姓男子15日上午中午騎乘紅牌重機行經台61線高架南下42.1K處時，不慎與大貨車發生碰撞倒地，機車前方嚴重毀損。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲陳姓男子15日上午中午騎乘紅牌重機行經台61線高架南下42.1K處時，不慎與大貨車發生碰撞倒地，機車前方嚴重毀損。（圖／記者沈繼昌翻攝）

大園警方指出，51歲的陳姓男子15日上午11時58分騎乘鈴木638西西重機行經台61線高架南下路段，行經南下42.1K處，亦即桃園市觀音區段附近，疑似未注意前方路況，不慎撞上前方大貨車，陳男人車倒地，重機前段毀損嚴重，陳則倒地昏迷，經送往部立桃園醫院新屋分院急救後仍於下午2時33分宣告急救無效死亡。

▲陳姓男子15日上午中午騎乘紅牌重機行經台61線高架南下42.1K處時，不慎與大貨車發生碰撞，大貨車事後肇事逃逸被警方循線查獲，大貨車身有明顯撞擊痕跡。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲陳姓男子15日上午中午騎乘紅牌重機行經台61線高架南下42.1K處時，不慎與大貨車發生碰撞，大貨車事後肇事逃逸被警方循線查獲，大貨車身有明顯撞擊痕跡。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方根據路過民眾提供行車紀錄器畫面，發現駕駛大貨車是47歲的吳姓男子，經警方通知後於下午6時許到案說明，吳辯稱不清楚被重機追撞，警方為吳進行酒測，酒測值為零，至於死亡的陳姓男子經抽血檢測後酒測值也是零；警方偵訊後將吳姓男子依過失致死、肇事逃逸等罪嫌移送桃園地檢署檢察官相驗，至於肇事原因仍待警方調查釐清。

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