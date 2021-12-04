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PTT爆卦黑台南市議員！PO文者AIRJORDAN認了：帳號借李柏璋用

▲疑為「沒品維尼」的李柏璋，被學甲分局查出涉嫌借人頭以PTT爆卦黑台南市議員謝財旺，被謝財旺提告函送台南地檢署偵辦。（圖／翻攝網路PTT，下同）

▲疑為「沒品維尼」的李柏璋，被學甲分局查出涉嫌借人頭以PTT爆卦黑台南市議員謝財旺，被謝財旺提告函送台南地檢署偵辦。（圖／翻攝網路PTT，下同）

記者林悅／台南報導

立委高嘉瑜家暴案，扯出以PTT爆卦PO文帶風向欲替林秉樞洗白，疑為李柏璋帳號的「沒品維尼」涉以同一手法黑台南黃姓偵查佐，害黃員被調職，學甲警方再查出台南市議員謝財旺遭PTT爆卦黑他，也是李柏璋涉嫌借他人帳號所為，警方傳喚不到李柏璋，全案已在2020年10月19日函送台南地檢署偵辦，在司法程序中。

據了解，2020年10月12日中午12時50分，有網友AIRJORDAN在網路論壇PTT發文，指控台南學甲慈濟宮黃姓總顧問無照騎車又未戴安全帽，被學甲分局警察攔下後拒簽罰單，警方依法開出兩張罰單告發，罰金共6500元，但黃男拒絕簽名，最後被帶回警局。

網友在文中爆料提到，無黨籍台南市議員謝財旺獲報後到學甲分局大小聲、拍桌嗆警，直指警察這樣的行為已嚇到老人家，要求學甲分局派員親自跟黃福道歉。學甲分局不想得罪議員，隔天由高層帶著兩包茶葉到黃家鞠躬道歉；網友言之鑿鑿，在文中嗆聲：「如果當事人覺得我陳述不實，歡迎公開澄清打臉我，並對我提出告訴」。

在地無黨籍台南市議員謝財旺表示，他聞訊陪同到警局關切，並充當和事佬，在黃姓總顧問不知情狀況下自己出錢代繳6500元罰單，不料卻遭PTT網友指控他到警局拍桌，要求警方向違規當事人道歉。對此，學甲分局警方事後公布兩段學甲分局監視器畫面，謝財旺議員扮和事佬，私下在走廊與開單警員溝通代繳罰單，並無拍桌嗆警情事。謝財旺自掏腰包「吞罰單」還揹黑鍋，憤而向警方怒告網友妨害名譽來自清。

▲疑為「沒品維尼」的李柏璋，被學甲分局查出涉嫌借人頭以PTT爆卦黑台南市議員謝財旺，被謝財旺提告函送台南地檢署偵辦。（圖／翻攝網路PTT，下同）

▲學甲分局警方公開澄清，謝財旺議員扮和事佬，並無拍桌嗆警情事。

學甲警分局指出，PTT爆卦指控發生時間是2020年10月12日，警方受理報案時間是2020年10月13日，警方查出AIRJORDAN帳號是陳姓網友的，經傳訊陳姓網友說明，陳姓網友表示是將帳號借給李柏璋（29歲，戶籍在台南市南區），警方依法派員帶傳訊通知書前往李柏璋戶籍地通知到案說明均未到案，因此於2020年10月19日全案依妨害名譽罪嫌函送台南地檢署偵辦。

▲疑為「沒品維尼」的李柏璋，被學甲分局查出涉嫌借人頭以PTT爆卦黑台南市議員謝財旺，被謝財旺提告函送台南地檢署偵辦。（圖／翻攝網路PTT，下同）
立委高嘉瑜家暴事件，扯出「Crazywinnie沒品維尼」帳號在PTT爆卦發文洗白帶風向，「沒品維尼」也遭外界起底疑為李柏璋，常PO文攻擊黃偉哲，今年3月台南安平黑幫火併，角頭陳建文遭槍擊身亡，黃姓偵查佐為安撫死者親友，留言「大家一起把建文兄後事辦的風光」，也被「沒品維尼」截圖以PTT發文惡意帶風向手法攻擊黃偉哲，讓該名黃姓偵查佐受害調職警員。

據了解，2020年「CrazyWinnie沒品維尼」的帳號，在PTT以「爐渣案」帶風向，攻擊對象主要為台南市長黃偉哲。AIRJORDAN之陳姓網友被查出多次在PTT爆卦發表過多次文章帶風向，警方查出係李柏璋涉嫌以借用陳姓網友帳號的手法，躲在網路後面惡意攻擊特定對象，在市議員謝財旺提告及陳姓網友指控下，李柏璋案已是司法調查中的被告身分，也讓李柏璋疑常以PTT爆卦發文帶風向攻擊特定對的手法重被檢視，目前李柏璋涉嫌借人頭以PTT爆卦黑台南市議員謝財旺案，至今仍在台南地檢署司法程序中。

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