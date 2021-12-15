有錢買百萬貨卡沒錢繳罰單！　1習慣露餡…新車拖走他秒付25萬

▲執行官在千筆罰單內，發現傅男每天都會停前鎮、苓雅一帶停車格。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市一名傅姓男子滯欠千筆交通罰單未繳遭移送執行，執行署多次通知他繳款卻都沒下聞，意外發現傅男近期還買福特貨卡新車，每天都會停在前鎮、苓雅區一帶停車格，13日果真查封到價值百萬的貨卡，傅男才匆匆出現，當場繳25萬元，並答應其餘欠款分期繳納。

行政執行署高雄分署指出，傅姓男子已欠款多年，共滯欠917筆交通罰單，以及96筆牌照稅、燃料費和健保費都沒繳，總計欠款58萬多元。高雄分署多次執行傅男銀行存款卻也只得款3萬多元，通知他繳納罰款，還被置之不理。

執行人員發現，傅姓男子沒錢繳罰款，卻有錢買價值百萬的貨卡，多次到他戶籍地找人，卻一直見不到傅姓男子，也找不到新車。

眼尖的執行人員發現，傅姓男子有停車不繳費的習慣，便委請高雄市交通局查詢他的停車紀錄，發現他每天都會把新車停在一心路、林森路、三多路一帶，每天至少都有一張停車單。

執行署根據這線索，13日果真在附近查扣到傅姓男子的百萬新車，當車輛準備被拖吊時，傅姓男子才匆忙出現，執行人員當場告知，傅男有積欠罰單未繳依法執行，他才驚覺事態嚴重。

當天下午，傅男便到高雄分署表示，他的工作必須使用到被查扣的新車，願意當場繳納25萬元，其餘請求分期繳納。高雄分署考量他的經濟狀況和工作需求，取得移送機關同意後，將傅男被查扣的車輛交還他。