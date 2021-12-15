男友要她匯200萬投資！以結婚為前提曝愛意　聽這5字秒掛電話

▲黃姓女子遇上愛情的騙子 。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市一名黃姓女子在網路上認識一名在澳門工作的美男子，每天甜言蜜語攻勢讓她凍未條，不到一個月就墜入愛河，她深信美男子說的「以結婚為前提交往」。日前黃女到銀行匯200萬給對方投資，卻當場遭攔阻，警方苦言相勸她還不信，便要黃女直接打電話給對方，未料電話那頭聽到「警察在旁邊」就秒掛電話，讓黃女驚覺遭詐騙。

苓雅分局福德二路派出所巡邏員警於14日巡簽轄內金融機構，銀行行員突然向警方表示，有一名年約40歲的黃姓女子要開立新帳戶，並臨櫃匯款美金6萬餘元（約新臺幣200萬元），警方聽完行員敘述後立即上前關懷。

▲黃女要行員快幫她開戶。（圖／記者許宥孺翻攝）

黃姓女子表示，上個月認識一名在澳門工作的「陳姓美男子」，陳男每天透過Line語音定時向她甜言蜜語、噓寒問暖，行為舉止簡直是一名大暖男，讓她短短不到1個月的時間就墜入愛河。

員警聽完後先問黃女，「要匯多少給他？」黃女表示約6萬美金，是陳男要她來開戶，並強調這是投資陳男的旅行社，「投資匯越多，贏錢機率越大」。員警和行員不斷勸說，但黃女深信這不是詐騙，還反問：「我自己開戶存錢，沒有違法吧？」接著又催促行員快幫她開戶，因為下一攤還要去郵局。

▲黃女打電話給陳男，對方一聽「警察在旁邊」秒掛電話 。（圖／記者許宥孺翻攝）

員警要黃女現在和陳姓男子通話，而陳男也秒接，黃女說，銀行不讓她匯款，陳男則強調，「我們是很認真的，是以結婚為前提交往，我不會騙妳」。一旁的員警則跟黃女說：「妳跟他說，警察在旁邊」，黃女照做後，電話那頭卻秒掛電話，這才讓黃女大夢初醒自己遭愛情詐騙，隨後不斷向警方及行員表達及時感謝之意，嘆氣表示：「還好有警察先生的勸阻，否則自己所有的積蓄都要被騙光了！」

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