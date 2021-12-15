《蜘蛛人》限定店開幕！吸睛物全曝光　女粉：想要酷酷的東西

記者許宥孺／高雄報導

《蜘蛛人：無家日》今(15日)搶先全美在台上映，揮別疫情陰霾，並回應廣大漫威迷呼喚，漫威再度推出期間限定店，現場商品最低百元內就能入手。特別的是，因應疫情推出許多居家防疫小物，民眾詢問度最高的藍芽音響當然也不會缺席，另外考量蜘蛛人有三代粉絲，商品屬性也橫跨大人、小孩。

▲《蜘蛛人：無家日》15日搶先全美在台上映，蜘蛛人限定店也同步於夢時代盛大開幕。（圖／記者許宥孺攝）

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漫威蜘蛛人期間限定店主視覺以蜘蛛人呈現，全新推出一系列2021年新品及居家、戶外、兒童系列商品，要滿足大小蜘蛛人鐵粉。12月15日在夢時代購物中心3樓盛大開幕，除了帥氣MARVEL大LOGO牆，最吸睛的就是《蜘蛛人與他的神奇朋友們》區域，多達1500樣商品，漫威迷絕對不能錯過。

▲蜘蛛人小粉絲揹著蜘蛛人包包搶先逛限定店。（圖／記者許宥孺攝）

有媽媽帶著小朋友到場挑選，記者詢問是否有特別尋找那些商品，媽媽表示：「會買弟弟比較有缺的，像是拖鞋或是襪子，看弟弟需要什麼」，並秀出弟弟身上背的蜘蛛人背包。

▲黃小姐發現「酷酷的東西」，表示蠻想買。（圖／記者許宥孺攝）

黃小姐表示，本來就蠻喜歡蜘蛛人，今天剛好逛街看到蜘蛛人限定店，之前就有買過小吊飾，今天會買手機掛繩，還是會以實用為主。記者詢問，是否有看到特別的商品，黃小姐拿出一件長形物品並笑說：「我覺得這個很酷，它是隨身碟，它是一把弓，我們剛剛就在討論這個實用性高不高，擔心如果插在螢幕前會不會撞壞，可是它很酷，正在猶豫要不要買，酷酷的東西還是很想要。」

▲▼漫威蜘蛛人限定店推出居家防疫小物，有USB空氣清淨機、聲控生日蠟燭燈。（圖／記者許宥孺攝）

業者指出，因應疫情，主題商品推出許多居家防疫小物，像是鋼鐵人系列USB空氣清淨機、口罩收納袋、聲控生日蠟燭燈，不必脫口罩也能有過節氣氛，數字還能換到99歲；而疫後也激起一波露營潮，也特別推出數位能源燈。

▲真人頭像比例藍芽音響詢問度最高。（圖／記者許宥孺攝）

▲蜘蛛人造型滑板車、電動機車。（圖／記者許宥孺攝）

回顧過去漫威推出的限定店商品，成人詢問度最高商品就是藍芽音響，當然此次也不例外，上午才剛開幕，就有不少民眾衝著真人頭像大小的藍芽音響而來，若預算不高，無限手套造型的迷你藍芽音響也很夯。而此次蜘蛛人限定店，兒童商品則有滑板車、電動機車、四輪腳踏車，特殊外觀讓小朋友也難抵擋。

▲▼蜘蛛人商品屬性橫跨大人小孩。（圖／記者許宥孺攝）

業者表示，漫威《蜘蛛人》系列電影已出到第3代，粉絲或許都已組家庭，因此兒童商品選擇特別多，像是造型背包、保溫袋、拖鞋、疊疊樂等；若是還想不到聖誕節交換禮物，限定店最低只要100塊錢就能購買最新漫威周邊商品，各式收納袋、零錢包都能無痛入手。

夢時代表示，漫威蜘蛛人期間限定店開幕首週邀請粉絲裝扮成漫威英雄任一角色到現場或是憑電影票根，消費不限金額即可獲得限量好禮。

▲小朋友發現吸睛小物。（圖／記者許宥孺攝）

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