變換車道不慎！害他撞護欄再撞聯結車　駕駛嚇：人生跑馬燈跑2次

記者許宥孺／高雄報導

國道一號南向369公里處，12日上午發生一起3車交通事故，洪姓男子駕駛自小客車，變換車道過程中擦撞到左側徐姓男子駕駛的車輛，造成該部車輛撞上內側護欄後，再撞上一部半聯結車，所幸沒有造成人員傷亡。

▲黑色自小客車超車不慎，釀成3車交通事故。（圖／翻攝自爆料公社）



這起事故發生在12日上午7點38分，國道第五公路警察大隊勤務指揮中心接獲通報，在國1南向369公里處發生交通事故，立即通報高公局南區交控中心派遣事故處理小組，並指派巡邏車及委外租用緩撞車前往處理。

▲▼黃色自小客車先撞上護欄，再撞上半聯結車車尾。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方調查，28歲洪姓男子駕駛黑色自小客車，於變換車道過程中，不慎擦撞到左側，25歲徐姓男子駕駛的黃色自小可車，導致徐男先撞上左側護欄，再撞上右側柳姓男子駕駛的半聯結車，所幸沒有人員受傷，3名駕駛經酒測後，酒測值皆為0。

▲黑色自小客車超車不慎，釀成3車交通事故。（圖／記者許宥孺翻攝）

而車禍瞬間影片也在《爆料公社》上曝光，駕駛直呼：「人生跑馬燈跑了兩次 不幸中的大幸」，網友則說：「夭壽哦.阿彌陀佛」、「天啊！這我會嚇死尖叫欸」、「倒霉的砂石車」、「這就是我不想一直龜在內線的原因之一，視野不好又沒辦法閃突發狀況，超完車我會回中線，要超車就再切而已」。

▲車禍瞬間影像曝光。（圖／翻攝自爆料公社）

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