Omicron一個月內取代Delta！　比利時專家估感染者暴增

▲Omicron傳播速度快，專家估短時間內取代Delta。（圖／路透）

文／中央社記者唐佩君布魯塞爾14日專電

比利時病毒學家評估COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Omicron變異株傳播快速，明年一月將成為境內確診病例主流，病例將大幅增加，需要擴大接種追加劑疫苗以對抗疫情。

比利時法蘭德斯廣播電視台（Vrt news）新聞網站今天報導，比國病毒學家范蘭斯特（Marc Van Ranst）表示，Omicron病例攀升，過去10天比重從0.3% 上升到3%。

范蘭斯特表示，Omicron變異株發展速度非常快，照這個趨勢下去，本月所有病例近半恐將是omicron，並在1月底成為病毒主導流，如同南非、英國和丹麥一樣。

他認為，即使目前研究認為Omicron變異株傳染力強，但致病率不如Delta，不過病例也會大幅增加，需要擴大接種追加劑以對抗Omicron。

比利時總理德克魯（Alexander De Croo）則表示將加速推動追加劑疫苗，盼對抗新病毒造成的衛生體系衝擊。

英國首相強生（Boris Johnson）12月13日表示，一名感染Omicron變異株的患者已經死亡，他警告，英國面臨Omicron變異株「巨浪」來襲，提前啟動疫苗追加劑接種計畫，所有成人12月底前都能施打追加劑疫苗。

丹麥11月22日通報境內首起Omicron變異株病例，在12月13日丹麥國家血清研究所（SSI）表示，Omicron變異株本週預計成為丹麥主流變異株，也加速推動所有40歲以上者接種追加劑疫苗，讓他們打完第2劑4個半月後追加疫苗。