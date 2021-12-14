Omicron入侵大陸！首例感染者「來自歐洲」症狀曝：無咳嗽發燒

▲天津市防護人員對境外人員隔離點進行消毒作業。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸首次發現新冠病毒Omicron變種病毒株，據悉是在天津市一名境外輸入新冠病毒無症狀感染者呼吸道標本中發現。天津市新冠疫情防控指揮部辦公室主任、天津市衛健委主任顧清透露，天津此次發現的Omicron變異株，也是大陸首次檢出，是來自歐洲的入境人員，該人員在天津入境時體溫正常，申報無異常。

據《央視新聞》報導，顧清透露，經海關檢疫排查採樣後，感染者全程閉環管理轉送至西青區集中隔離醫學觀察點。12月9日新冠病毒核酸檢測結果為陽性，即由救護車轉送至海河醫院就診。該病例是一名無症狀感染者，目前無咳嗽、發燒等症狀，現在正在天津新冠肺炎定點收治醫院進行隔離。

顧清表示，為防範Omicron變異株病毒在醫院內的傳播，天津還專門劃定了Omicron變異株病毒感染者的專用病區，同時由專門一支醫療隊伍進行治療。

該病例同航班旅客是否有感染情況？是否會擴散更廣？顧清也回應，「該病例作為境外入境人員，航班上有可能會存在陽性感染者，所以我們會對Omicron感染者所乘坐的航班，給予更高度的關注。在隔離點隔離14天的過程中，工作人員會更加嚴格地關注每一例乘客的健康狀況，更加進一步的關注每一例乘客的核酸檢測結果。同時，對隔離點加強監控和監管以及消殺，對健康監測過程中病例所接觸的環境和人員都將要實時監管到位。到目前為止，在我們對該航班入境人員的核酸檢測中，尚未發現存在其他的感染者。」