　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

比利時表態　不派官員出席北京冬奧

▲▼比利時總理德克魯（Alexander De Croo）。（圖／路透）

▲比利時表示，這次也不會派出官員參加冬奧，圖為總理德克魯。（圖／路透）

文／中央社記者唐佩君布魯塞爾14日專電

比利時總理德克魯今天表示不會派官員出席2022北京冬奧，加入美國、加拿大、英國、立陶宛、愛沙尼亞等國行列，外交抵制北京奧運國家愈來愈多。

比利時國會議員寇拉提（Samuel Cogolati）今天在社群媒體上發文表示，他今天向德克魯（Alexander De Croo）提問是否外交抵制北京冬奧，德克魯回答聯邦政府不會派出代表參加北京的冬季奧會。

由全球200名各國國會成員組成的對華政策跨國議會聯盟（IPAC）也發文表示，比利時加入澳洲、加拿大、愛沙尼亞、立陶宛、科索沃、紐西蘭、英國與美國等國家，一起外交抵制北京冬奧。

IPAC並強調「沒有人權就沒有奧運」的力量愈來愈大。

但自由比利時報（La Libre Belgique ）隨後的一篇報導則似乎淡化比利時外交抵制色彩。報導引述政府發言管道指不派代表參加北京冬奧，是過去也未派出代表團參加過冬奧，因為比利時參賽運動員有限，其次是目前疫情狀況不允許，但今年夏天比利時也派出官方代表出席東京奧運會，當局似乎在淡化是因人權的外交抵制。

美國12月7日宣布對北京冬奧進行外交抵制，不派任何官方代表出席，以抗議中國持續在新疆進行種族滅絕與違反人道罪以及其他侵犯人權行為。

歐洲聯盟在12月13日舉行外長會議，會前法國表示要在外長會議上歐盟尋求關於是否抵制北京冬奧的一致立場，但會後歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）表示會議上並未展開討論，由於歐盟將在12月16日召開峰會，屆時是否會有相關討論受矚。

北京冬奧將自2022年2月4日至20日舉行。

►萬里白宮行館海景房激殺價3899元！

ET快訊
王力宏驚傳離婚！知情人揭「4年前懷孕內幕」　1舉動洩端倪
Ct值12新案「已進入社區2天」！解隔返家才確診　專家曝可能
雷伊今將轉中颱恐大迴轉路徑曝！這天起全台有雨　下波更冷探11

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

日德艦艇沖繩海域聯合演訓　目的牽制中國

《華郵》踢爆華為！　3000頁PPT揭「協助中國監控」內幕

Omicron和通膨疑慮籠罩　美股再收黑106點

WHO：Omicron擴散速度史上最快　削弱疫苗防重症死亡能力

彭博預言2022年八大黑天鵝　台海危機恐拖垮半導體產業鏈

牛津研究：染疫患心肌炎機率　比打疫苗高3到40倍

Omicron一個月內取代Delta！　比利時專家估感染者暴增

比利時表態　不派官員出席北京冬奧

唐鳳民主峰會視訊畫面「被消失」　挺台參議員要拜登說清楚

Apple、Google市場強勢　英認定「掌控民眾使用手機」要求改善

愛上大10歲男「挨酸外表要考慮」 　長髮妹下跪求婚！為愛勇敢一次

轎車違停車道被拍！副駕秒暴怒　錄影反蒐證嗆：你也停在白線上

油頭原因！梳子泡熱水＋洗髮精　水變混濁褐黃色全是「骯髒汙垢」

渣男！曾莞婷遭劈...周曉涵「男友娶別人」　宥勝聽了共感：老婆的故事

直行騎士閃轉彎車「撞電線桿亡」　駕駛下車看1眼...送孩上課才報案

三寶相遇出事惹！貨車違停紅線　租賃車沒抓準距離...側面大擦撞

狗偷溜出門！牽繩卡住緊張嚎叫　暖警到場幫脫困...用牽的送回家

超車不慎！轎車被害慘自撞護欄　再撞聯結車...嚇喊：跑馬燈跑2次

視覺錯亂！穿妄想T恤秒變大UU　心機偽裝升2cup...側面超平坦XD

吳宗憲突吐「Sandy婚後移民西雅圖」　曝高額禮金數字...劉畊宏因此搬去上海？！

日德艦艇沖繩海域聯合演訓　目的牽制中國

《華郵》踢爆華為！　3000頁PPT揭「協助中國監控」內幕

Omicron和通膨疑慮籠罩　美股再收黑106點

WHO：Omicron擴散速度史上最快　削弱疫苗防重症死亡能力

彭博預言2022年八大黑天鵝　台海危機恐拖垮半導體產業鏈

牛津研究：染疫患心肌炎機率　比打疫苗高3到40倍

Omicron一個月內取代Delta！　比利時專家估感染者暴增

比利時表態　不派官員出席北京冬奧

唐鳳民主峰會視訊畫面「被消失」　挺台參議員要拜登說清楚

Apple、Google市場強勢　英認定「掌控民眾使用手機」要求改善

新北16坪公寓月租9千元　屋內慘況「像鬼屋探險」！租屋族看傻

邱澤偷量戒圍買超大鑽戒！　「超甜求婚驚喜」1招套牢許瑋甯

禾馨創辦人爸爸大有來頭！曾登國際媒體　王永慶欽點身價破億

野生梁赫群搭公車！「半小時省200」沒人認出　起底存款大戶秘辛

獨／柯文哲再聘韓營人士！找來「超人氣教授」任民眾黨副祕書長

「2劑AZ對Omicron保護力=0」　醫再曝新數據：這樣有沒有相信了

「婚前婚後差異最大」星座Top 3！冠軍暴露本色，家務丟給另一半

日德艦艇沖繩海域聯合演訓　目的牽制中國

這行業年終破2億！　同行證實2條件可領到「僅少數人有」

王力宏驚傳離婚了！知情人揭「4年前懷孕內幕」　1舉動洩端倪

林宥嘉吃火鍋..店家播《兜圈》.《說謊》　現場「邊煮邊唱」超好聽：我就是原唱！

國際熱門新聞

這職業一夜情發生最高　半數搞上同事

海地油罐車大爆炸！至少50人死亡

馬斯克再放話　特斯拉擬接受狗狗幣購買部分商品

印度神童預言「關鍵2天」準爆　今起7災禍現世

代課老師睡男學生　壞壞片校園瘋傳

唐鳳民主峰會視訊遭卡　美參議員要拜登說清楚

19歲爽中頭獎「10年後3.7億全花光」最新下場曝

Omicron一個月取代Delta！　專家估確診暴增

川普政變PPT文件曝光　拒認輸還指控中國

天外飛出一條繩子　女童被勒脖吊半空

香港千金整形「口鼻噴血」慘死！檢方起訴

Apple、Google強勢　英認定「掌控民眾」要求改善

比利時表態　不派官員出席北京冬奧

研究：染疫患心肌炎機率　比打疫苗高3到40倍

更多熱門

相關新聞

談抵制北京冬奧　日首相回應了

談抵制北京冬奧　日首相回應了

有關抵制北京冬季奧運，日本首相岸田文雄今天說，將在綜合考量各項因素及各國動向後，依照日本國家利益自行判斷，在適當時機進行說明。

南韓不抵制北京冬奧！總統文在寅認了

南韓不抵制北京冬奧！總統文在寅認了

南韓表態「不杯葛」北京冬奧：選手會寂寞

南韓表態「不杯葛」北京冬奧：選手會寂寞

日擬跟進美國　不派部長級官員出席北京冬奧

日擬跟進美國　不派部長級官員出席北京冬奧

法國表態「不跟進」外交抵制北京冬奧

法國表態「不跟進」外交抵制北京冬奧

關鍵字：

比利時北京冬奧

讀者迴響

熱門新聞

黃偉晉「右眼突見瘀青」！　急奔眼科開刀：嚇歪

黑人牙膏走入歷史　改名「好來」

2022年愛情修成正果3星座！他桃花旺爆被提醒：小心暈船

KID看她1舉動崩潰飆髒話！　車內狂唸峮峮2小時

不換牙刷「6個恐怖下場」罹癌率增！

雷伊今將轉中颱恐大迴轉路徑曝　這天起全台有雨

小學生穿「一間房」上學！網細看行頭驚

超多人做過！髮型師揪5大洗髮錯誤

老公出軌妹妹　人妻竟願3人行

遭名嘴爆料出席林秉樞母葬禮　蔡依林經紀人發聲

女星遭家暴「頭撞到滿牆血」毀容　男友媽離譜反應讓她痛哭

踢到桌腳…她「指甲黑黑」1年沒消！醫切片嘆：整根要截掉

理科先生發聲！曝決定離婚關鍵

3歹徒搶超商ATM　劫走100萬現金

快訊／遭爆角逐台北市長！　謝震武回應了

更多

最夯影音

更多
愛上大10歲男「挨酸外表要考慮」 　長髮妹下跪求婚！為愛勇敢一次

愛上大10歲男「挨酸外表要考慮」 　長髮妹下跪求婚！為愛勇敢一次
轎車違停車道被拍！副駕秒暴怒　錄影反蒐證嗆：你也停在白線上

轎車違停車道被拍！副駕秒暴怒　錄影反蒐證嗆：你也停在白線上

油頭原因！梳子泡熱水＋洗髮精　水變混濁褐黃色全是「骯髒汙垢」

油頭原因！梳子泡熱水＋洗髮精　水變混濁褐黃色全是「骯髒汙垢」

渣男！曾莞婷遭劈...周曉涵「男友娶別人」　宥勝聽了共感：老婆的故事

渣男！曾莞婷遭劈...周曉涵「男友娶別人」　宥勝聽了共感：老婆的故事

直行騎士閃轉彎車「撞電線桿亡」　駕駛下車看1眼...送孩上課才報案

直行騎士閃轉彎車「撞電線桿亡」　駕駛下車看1眼...送孩上課才報案

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面