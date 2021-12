快訊／海地第二大城「油罐車大爆炸」！至少50人死亡

▲海地油罐車大爆炸。(圖/翻攝twitter)



記者柯振中/綜合報導

海地第二大城市海地角(Cap-Haitien)14日凌晨發生油罐車爆炸的事件,依據當地政府的說法,目前至少50人死亡,詳細原因仍待調查。

綜合外媒報導,總理在推特上說明,事件發生後,全國哀悼3天,紀念悲劇的受害者,目前政府正在建造戰地醫院,以幫助傷者。

海地角副市長阿馬諾(Patrick Almonor)表示,事發地附近的20間房屋遭到摧毀,目前據了解至少53人死亡、100多人受傷,不少遺體全身焦黑,根本難以辨認身份,且在家中死亡的人數還沒計算在內,死亡人數恐怕會持續攀升。

阿馬諾直言「發生這種事實在太恐怖」,一夕之間奪走了許多人命,目前當地的醫院迫切需要更多醫療資源以及人力,以幫忙傷者。

根據目擊者消息,救護車聚集時,他距離事發地點約一公里,當時正在開車。目擊者說,由於海地面臨嚴重的燃料短缺,導致天然氣價格不斷上漲,事件發生時,他看見不少民眾拿水桶從油罐車、街道上舀起汽油帶回屋內。

#BREAKING : More than 40 people died in the explosion of a fuel tank in #CapHaitien city of #Haiti, dozens more were injured. pic.twitter.com/wnOXp7fBIT