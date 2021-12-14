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快訊／海地第二大城「油罐車大爆炸」！至少50人死亡

▲▼海地油罐車大爆炸。（圖／翻攝twitter）

▲海地油罐車大爆炸。（圖／翻攝twitter）

記者柯振中／綜合報導

海地第二大城市海地角（Cap-Haitien）14日凌晨發生油罐車爆炸的事件，依據當地政府的說法，目前至少50人死亡，詳細原因仍待調查。

綜合外媒報導，總理在推特上說明，事件發生後，全國哀悼3天，紀念悲劇的受害者，目前政府正在建造戰地醫院，以幫助傷者。

海地角副市長阿馬諾（Patrick Almonor）表示，事發地附近的20間房屋遭到摧毀，目前據了解至少53人死亡、100多人受傷，不少遺體全身焦黑，根本難以辨認身份，且在家中死亡的人數還沒計算在內，死亡人數恐怕會持續攀升。

阿馬諾直言「發生這種事實在太恐怖」，一夕之間奪走了許多人命，目前當地的醫院迫切需要更多醫療資源以及人力，以幫忙傷者。

根據目擊者消息，救護車聚集時，他距離事發地點約一公里，當時正在開車。目擊者說，由於海地面臨嚴重的燃料短缺，導致天然氣價格不斷上漲，事件發生時，他看見不少民眾拿水桶從油罐車、街道上舀起汽油帶回屋內。 

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