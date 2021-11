獅子山油罐車大爆炸！增至99死100多人傷　燃料持續外洩

文/中央社

獅子山共和國副衛生部長傑姆拜(Amara Jambai)告訴路透社,昨晚一輛油罐車在首都自由城與另一輛巴士相撞後,隨即發生爆炸,造成至少99人死亡,100多人受傷。

路透社報導,嚴重受損的油罐車今早似乎仍持續燃料外洩,在此同時警察和軍人試圖疏散聚集在街道上的大批旁觀群眾。

這起爆炸發生在自由城郊區東邊的威靈頓(Wellington),街道上躺著燒焦的遺體,還有好幾輛汽車與機車燒到只剩骨架。

#Aftermath Warning distressing pictorials: many killed and hundreds injured after a catastrophic accident at the East End of Freetown, Sierra Leone - a 40ft-long fuel Tanker exploded last night. #SierraLeoneFueldisaster #SierraLeoneStories #SaloneTwitter pic.twitter.com/P0npidqHrb