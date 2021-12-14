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侯友宜千字文「國民黨傷腦筋」！林右昌：這人總統路出現最大對手

▲基隆市長林右昌。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市長林右昌。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者閔文昱／綜合報導

新北市長侯友宜13日發千字文談論公投，直言公投不是圈叉題，搞得像選舉人民都累了，呼籲要對事不對人，結果引發藍綠圍剿。對此，基隆市長林右昌今（14日）受訪時指出，國民黨跟朱立倫可能要傷腦筋了，因為朱立倫的總統路，恐怕已經出現最大對手。

針對侯友宜昨晚於臉書發表千字文，說明對公投的態度，林右昌今天在市務會議後記者會表示，他尊重侯友宜的個人意見，但國民黨恐怕要傷腦筋了，因為國民黨主席朱立倫的總統路，「侯友宜應該是最大的對手」，因此該傷腦筋的是國民黨。

▲國民黨主席朱立倫。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨主席朱立倫。（圖／記者李毓康攝）

侯友宜臉書發文表達他對公投的看法，文中提到，公投的真正意涵，是人民自主意志的展現，由你來好好的將每項公投選項的優缺點反覆咀嚼思考，在內心經過正反合思維交相辯論後，以自由意志去決定你的答案，不論在野或執政，意見領袖的責任，在於為人民去闡明所有的利弊，有執政權力的人更必須去擔起責任，解決隨之而來的問題，而不僅是告訴我們打圈或打叉。

貼文一出後，引發藍綠兩黨不同解讀。朱立倫今天回應，「國民黨有國民黨的立場，在野黨有在野黨的天職」；行政院長蘇貞昌說，連宜蘭縣長林姿妙都反對核四重啟了，是就事論事；台北市長柯文哲則表示，民主社會國家有表態與不表態的自由，不能夠強迫對方一定要表態，「這也是怪怪的。」

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