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不是鳥不生蛋地區！桃園首例捷運土地開發案　打造蘆竹新都心

▲桃園首例捷運土地開發案說明會。（圖／捷工局提供）

▲副市長李憲明說明「捷運機場線A10車站專用區土地開發案」未來發展。（圖／捷工局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市副市長李憲明14日於市府捷運工程局舉辦「捷運機場線A10車站專用區土地開發案」招商說明會指出，從機捷A10站到台北只有40分鐘，這裡有都會區的生活圈，田園的風光，是一處宜居的地方，不是鳥不生蛋的地區，發展潛力無窮。近年來，已吸引市場敏銳高的許多建商搶進，對未來性發展信心十足。▲桃園首例捷運土地開發案說明會。（圖／捷工局提供）

▲捷運工程局陳文德局長表示，「捷運機場線A10車站專用區土地開發案」是市府首例捷運土地開發案。（圖／捷工局提供）

市府捷運工程局陳文德局長表示，「捷運機場線A10車站專用區土地開發案」總投資金額達13.6億元，是市府首例捷運土地開發案，基地面積約1,512坪，產權為桃園市政府所有，土開大樓初步評估可興建地上9層及地下3層，總量體約1.29萬坪，將引進商業、辦公、住宅與酒店式公寓使用，並設置轉乘停車場，滿足捷運旅客在此區停車需求，市府預定2022年上旬辦理公告徵求投資人作業，預計2023年動工。▲桃園首例捷運土地開發案說明會。（圖／捷工局提供）

A10車站專用區土地開發案位於山鼻特區，該區原為南崁地區都市計畫區內農業區，為結合運輸導向發展(TOD)的理念，市府於107年變更都市計畫分區為住宅區、商業區及車站專用區等，自開發初期即備受市場矚目。▲桃園首例捷運土地開發案說明會。（圖／捷工局提供）

A10車站專用區土地開發案，緊鄰A10山鼻站，往北連結林口與臺北都會區，往南可至桃園國際機場及青埔高鐵站，未來亦可透過A11 坑口站轉乘捷運綠線到達市中心，提供機場園區工作者及旅客入住的需求，加上鄰近航空城計畫區、南崁工業區，開車10分鐘便可到達南崁市中心等區位優勢，將可吸引周邊上班族在山鼻特區定居。▲桃園首例捷運土地開發案說明會。（圖／捷工局提供）

市府在A10車站專用區步行約10分鐘距離內，也規劃興建社會住宅結合微型運動中心，搭配周邊既有圖書館等公共服務機能，以及機捷景觀大道與坑子溪水岸休閒自行車道，串聯區內埤塘景觀公園、「德馨堂」等歷史古蹟及五酒桶山步道、大古山風景區等觀光資源，配合捷運土地開發大樓的機能，引入消費人流及就業人口。

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