特別的耶誕體驗　桃園捷運工程局邀11社福團體暢遊軌道願景館

▲捷運工程局陳文德局長(左)致贈軌道系列專屬聖誕禮物。（圖／捷工局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

耶誕節前夕，桃園軌道願景館舉辦「幸福軌道‧愛分享」活動，邀請社會局輔導的「守護家庭小衛星」11個社福團體到館內暢遊體驗，並致贈參觀的大小朋友用心繪製的祝福卡片，以及軌道系列專屬聖誕禮物，市長鄭文燦也寫下耶誕祝福，給予弱勢兒少更多的關懷與勉勵。

▲市長鄭文燦也寫下耶誕祝福。（圖／捷工局提供）

復興區三民教會的林蓓茹牧師表示，非常感謝捷運工程局、社會局、桃園軌道願景館舉辦這個活動，讓部落的家庭跟兒少知道，桃園目前正在蓋捷運建設，豐富的參觀跟體驗，大家有一個很棒的聖誕回憶。八德區茄明社區發展協會的魏碧鞠老師說，做社福工作其實很需要大眾運具的幫忙，非常期待捷運綠線的完工，這樣以後帶孩子們出去見識參訪，交通上就更方便了。

▲捷運工程局陳文德局長親自為孩子們導覽。▼人氣設施「桃園號小火車」大小朋友們也等著體驗試坐。（圖／捷工局提供）

捷運工程局陳文德局長表示，桃園軌道願景館就在桃園車站旁，以寓教於樂的方式展示桃園軌道的過去、現在與未來發展，是一個結合文化、教育、觀光與親子體驗的優質場館，希望這次「幸福軌道‧愛分享」活動，將桃園軌道願景館巨大的暖流傳遞出去，吸引更多民眾造訪，也歡迎學校或者團體預約參觀，了解桃園正在規畫建置當中的三心六線捷運路網建設。

捷運工程局陳文德局長親自為孩子們導覽，介紹可以直接看到工區現況的CCTV，孩子們發出「哇」的驚嘆聲，大家首次看到捷運綠線工程高聳的墩柱林立；人氣設施「桃園號小火車」大小朋友們也等著體驗試坐，搭配著吉祥物「捷寶」逗趣的互動，頓時整個軌道願景館熱血沸騰，充滿歡樂氣氛！

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