桃園捷運綠線G09設站4戶地主反對　陳文德：持續用心說明

▲桃園捷運綠線G09站用地範圍。（圖／捷工局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園捷運綠線G09站聯開案，於前桃園縣長吳志揚任內，因住戶反對及考量環評通過時間，而決定暫不設站。然市長鄭文燦上任後，市府捷運工程局認為G08到G10站距離太遠，以營運安全為優先而變更設計，獲得中央同意，惟現仍有4戶地主反對，揚言於明(3)日內政部土徵小組審查該案，到場表達反對，受到市府重視。

▲G08站至G10站間距離示意圖。（圖／捷工局提供）

捷運工程局局長陳文德2日表示，桃園捷運綠線以綠色運輸理念為核心，並考量地主的權益，規劃G04站、G05站、G08站、G09站及G31站等5站「捷運開發區」辦理土地開發，目前僅G09站4戶地主未能達成協議，及G04站(B基地)正協議中，其餘捷運開發區均與地主達成協議或參與開發，並陸續交付施工。

因G09站部分地主並未同意參加土地開發，所以G09基地規劃已採最精簡及使用最小用地範圍之方式配置，除了通風豎井及車站外，尚需設置出入口、站體結構物及機房等永久性捷運系統相關設施，以提供捷運路線、車站、旅客進出、維修及營運等功能需求，並已優先使用中間公有土地。

G09站捷運開發區範圍內計有建物28棟，分別於2020年2月12日、3月23日及10月20日召開3場協議價購會，並於會中向地主說明可以選擇讓售土地或參與開發，於日後分回不動產，都市計畫第1階段並於2020年12月8日發布實施，目前捷運工程設施需要範圍共20棟建物，僅餘4棟未能達成協議；為利綠線工程順利銜接執行，已提報土地徵收計畫案送內政部審議，該部土地徵收審議委員會訂於2021年3月3日審議。



陳文德局長表示， G09站的協議市價查估基準地一坪約為86萬元，高於本區鄰近地區協議當時前一年內之住宅區、商業區地價，為確保地主權益，地主仍得於徵收公告前同意協議價購或參與捷運土地開發，該局將於內政部徵審會後，再次派員向4戶未達成協議戶用心說明。



捷運綠線G09站位於桃園區中正路、力行路、埔新路、民光路所圍街廓，G08站至G10站屬地下潛盾段，2站間距離1,951公尺，基於通排風及防災的營運安全考量，未來如遭遇火災緊急狀況時，列車於同一隧道停止運行，屆時恐發生「長隧道效應」，排煙風向將無法控制，造成危及乘客逃生安全的情形，因此本區位勢必設置通風豎井及乘客緊急逃生路徑，因此G09站有設站之必要；另外，中正路路寬不足(僅15米)無法在道路下方設置車站，故G08、G09站規劃為路外車站。

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