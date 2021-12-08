結帳意外驚喜！櫃台一句話曝全聯特別服務　網直呼：真方便

▲連鎖超商全聯服務眾多，一名網友透露，在全聯竟然還有兌換發票的服務。（示意圖／ETtoday資料圖）

實習記者黃靜芸／綜合報導

大多人發票中獎都會至銀行或便利商店進行兌領，除了這些地點大多不提供兌領的服務。但日前一名網友在臉書社團發文，分享自己在全聯購買物品，到櫃台結帳時店員通知她有一張發票中了1000元，詢問她是否要領出，讓她出乎意料。

一名網友近日於臉書社團《我愛全聯-好物老實說》發文，文中提到他於全聯消費，結帳時店員詢問她，「你有中1000元發票要領嗎」，讓她驚喜並稱全聯這個服務「真方便」，不用特地跑銀行或便利商店，就能將中獎的發票兌現。

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貼文一出，網友紛紛留言，「哇，從沒中過，好幸運喔」、「很棒欸」、「好人性化」。此外，還有一些網友提出建議，「我都直接存入會員裡，還可以賺紅利點數」，「我都用全聯的也直接連動手機載具，中獎都直接跑去銀行帳戶」。

但也有一些網友提出疑問，「全聯可以領現金喔」、「不是會簡訊通知嗎」、「要扣4元印花稅吧」。對於印花稅這點，也有網友回覆，「若直接連動手機載具，直接匯入銀行帳戶，完全不用繳印花稅」、「其實發票存載具的話中獎不用印花稅更方便，設定好帳號，時間到就匯進去」。