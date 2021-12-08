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拚二劑8成涵蓋率　彰化衛生局偕大賣場「送百元禮券」催打

▲彰化縣於全聯、家樂福賣場共設7站開打新冠疫苗，縣長王惠美到場關心施打情形。（圖／彰化縣政府提供）

▲彰化縣於全聯、家樂福賣場共設7站開打新冠疫苗，縣長王惠美到場關心施打情形（下同）。（圖／彰化縣政府提供）

記者高堂堯、唐詠絮／彰化報導

為提升新冠疫苗涵蓋率，彰化縣衛生局繼上周在彰化及員林火車站，今日下午在各鄉鎮全聯門市、家樂福彰化店共設7站，同步進行莫德納疫苗接種服務，並提供禮券和贈品；有些前往施打的鄉親表示已等很久，可就近施打又有禮券贈品可拿，顯得相當開心。

縣府衛生局今天下午2時至4時30分，於全聯永靖新興店、北斗斗中店、員林店、社頭中山店、花壇學前店、彰化延平店等門市及家樂福彰化店設立接種站，讓鄉親可就近方便施打；每個施打站的前150位民眾，衛生局都贈送100元禮券，全聯、家樂福也都加碼贈送贈品。

▲彰化縣於全聯、家樂福賣場共設7站開打新冠疫苗，縣長王惠美到場關心施打情形。（圖／彰化縣政府提供）

▲彰化縣於全聯、家樂福賣場共設7站開打新冠疫苗，縣長王惠美到場關心施打情形。（圖／彰化縣政府提供）

家樂福彰化店經理陳晉熙表示，這次衛生局贈送每人1百元禮券，家樂福就加碼價值1百元的贈品，包含3個無添加物完全天然製作的麵包、竹炭礦泉水、1個限量版的迷彩口罩，相信民眾施打疫苗時會非常開心。

縣長王惠美分別前往全聯永靖新興店及家樂福彰化店，關心疫苗施打情形，他表示彰化第一劑疫苗覆蓋率已超越80%，第二劑也已超越60%，希望朝至少第二劑疫苗覆蓋率80%的目標邁進，感謝賣場業者協助提供場地及贈品，而春節即將到來，屆時會有許多民眾返鄉，也可能是風險較高的時期，籲請縣民踴躍施打疫苗、提升保護力。

▲彰化縣於全聯、家樂福賣場共設7站開打新冠疫苗，縣長王惠美到場關心施打情形。（圖／彰化縣政府提供）

衛生局表示，本次接種對象為第一、二劑（含混打）及第三劑疫苗接種，第二劑接種對象為AZ間隔滿8週混打莫德納、莫德納間隔滿4週，提醒第一劑接種AZ疫苗、第二劑接種mRNA疫苗者，其不良反應發生機率及嚴重度較2劑接種同一廠牌者高，請於醫師評估後再接種；另因應農曆年節返台人潮，中央疫情指揮中心調整第二劑及第三劑間隔為5個月，第三劑莫德納即起提供，劑量為50微毫克（基礎劑之一半劑量，依目前劑型，注射量為0.25ml）。

衛生局也預告在12日（周日）下午2時至4時30分，在彰化火車站前廣場，將再加開疫苗施打站，提供第1、2、3劑AZ、BNT、莫德納及高端4種疫苗，現場將有菲、泰、越、印尼通譯人員，鼓勵外籍移工、逾期停居留失聯移工及一般逾期停居留之外來人士踴躍接種。
 

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