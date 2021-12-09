嫌乾皺發黑百香果「10元才有人會買」　內行卻讚爆：賺爛了！

▲網友逛全聯看到一袋出清的乾癟到發黑百香果。（圖／翻攝自臉書「我愛全聯-好物老實説」）

記者陳怡靜／綜合報導

民眾選購食材除了注重口感和價格，食物的賣相也相當重要。一名網友逛全聯時，看到一袋乾癟發黑的百香果，表皮也是皺到極致，讓他直言，「大概要十元才有人會買了⋯」沒想到照片一出，立刻引發眾人熱議，甚至有不少內行人看了驚呼，「賺爛了！」

一名網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實說」發文表示，看到一袋表皮皺、乾癟發黑的百香果，由於放置時間較久，店家也貼出「6折後27元」的出清優惠標籤，不過原PO卻感到相當困惑，大嘆「都乾成這樣了，大概要十元才有人會買了⋯」

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沒想到貼文一出，不少人也看傻，「先看圖我以為是牡蠣」、「送給我～我也不要」、「這已經可以直接丟掉了」、「百香果農說這樣的狀況只剩糖分沒有膳食纖維」、「裡面搞不好發霉了」。不過也有內行人直接點破，這種百香果才是真正好吃，「我超愛買乾的，乾的比較甜」、「認真說，這樣的最甜欸」、「乾的更甜喔！但要盡快吃完」。

▲不少內行網友直呼，「放越乾越甜」。（圖／翻攝自臉書「我愛全聯-好物老實説」）

甚至還有人加碼分享特殊吃法，「這種百香果還能吃，我都會花點時間統一挖出來到馬克杯，搭配冰淇淋或是氣泡水很棒的」、「泡杯百香紅茶超好喝」、「我會直接拌在無糖希臘優格，再切一些水果丁進去，超美味哦！」