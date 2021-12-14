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快訊／境外移入再增10例！本土續+0

▲▼指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

今天本土持續+0！中央流行疫情指揮中心今（14）日公布國內無新增本土病例，另增10例境外移入；確診個案中無人死亡。

指揮中心說明，今日新增10例境外移入個案，為6例男性、4例女性，年齡介於10多歲至50多歲，分別自美國(2例，案16854、案16855)、香港(案16856)、孟加拉(案16857)、越南(2例，案16858、案16863)、柬埔寨(案16859)、菲律賓(案16860)、阿拉伯聯合大公國(案16861)及印尼(案16862)入境，入境日介於今(2021)年11月26日至12月12日。

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▲▼1214新增個案。（圖／指揮中心提供）

▲12/14新增個案。（圖／指揮中心提供）

指揮中心統計，截至目前國內累計4,672,651例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含4,655,350例排除)，其中16,752例確診，分別為2,107例境外移入，14,591例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計111例移除為空號。

2020年起累計848例COVID-19死亡病例，其中836例本土，個案居住縣市分布為新北市412例、臺北市321例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另12例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

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