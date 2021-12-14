LIVE／春節檢疫「7+7」首批人今返台　陳時中最新說明

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春節專案檢疫上路，首批旅客今起返台，該專案為期至明年2月14日，符合相關條件者，可採取前7日於集檢所或防疫旅館檢疫、8-14日返家進行。另，今起開放疫苗平台第18期預約，提供BNT疫苗，除第一劑、第二劑接種外，也開放接種AZ者混打BNT。有關疫情最新發展與防疫措施，指揮中心指揮官陳時中下午記者會將有說明。

第18期符合資格對象，12月13日上午6時前已意願登記(含混打)民眾，且符合下列任一條件：

(一) BNT第一劑：12歲以上民眾[即2009/12/16(含)前出生]。

(二) BNT第二劑：11月18日(含)前已接種BNT第一劑18歲以上民眾[即2003/12/31(含)前出生]。

(三)已接種第一劑AZ，第二劑混打BNT疫苗：10月21日(含)前已接種AZ第一劑18歲以上民眾[即2003/12/16(含)前出生]。

預約時程：12月14日上午10時至12月15日中午12時。

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施打時程：12月16日至12月22日。

指揮中心說明，上述符合資格對象於12月13日下午2時起，陸續收到提醒簡訊，請記得依預約時間進行預約；預約當日如遇啟動流量管制亦請配合依序排隊耐心等候預約。後續將視疫苗供應期程調整接種場次，籲請民眾屆時準時前往接種。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

