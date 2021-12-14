大陸首款新冠特效藥上市！　對Omicron、Delta變種毒株有效

▲騰盛博藥宣布安巴韋單抗/羅米司韋單抗聯合療法保持對Omicron的中和活性 。（圖／翻攝自公司官網）

記者蔡儀潔／綜合報導

新冠Omicron變種毒株在全球擴散之際，安巴韋單抗/羅米司韋單抗聯合療法8日晚間獲中國藥監局上市批准，成為了首款中國大陸國產新冠特效藥，對新病毒Omicron、Delta及和Delta+均具有療效。

據《中通社》報導，騰盛博藥生物科技有限公司（Brii Biosciences）12日宣布，新的體外嵌合病毒實驗中和數據表明其安巴韋單抗/羅米司韋單抗聯合療法，對Omicron、Delta及Alpha等變種病毒保持中和活性，已獲得大陸批准使用。

騰盛博藥表示，獨立實驗室的體外嵌合病毒實驗檢測數據表明，Omicron易被安巴韋單抗／羅米司韋單抗聯合療法所中和。雖然安巴韋單抗對抗奧密克戎變異株的活性顯著下降，但羅米司韋單抗並不受Omicron所影響。

具體結果顯示，與安慰劑相比，該聯合療法使臨床進展高風險的新冠門診患者住院和死亡風險降低80%，具有統計學顯著性，且其臨床安全性優於安慰劑。從研究第0天到第28天，治療組為零死亡（n=0），而安慰劑組有9例死亡（n=9），並且與安慰組相比，治療組中任何原因導致的死亡比例都顯著降低（p=0.0037）。在症狀出現後的早期（0-5天）開始接受治療和晚期（6-10天）開始治療的受試者中觀察到類似的有效率，為獲得及時治療有挑戰的患者提供了急需的治療選擇。

騰盛博藥指出，這一聯合療法保持了對Omicron的中和活性，並驗證了單克隆抗體聯合治療的策略對確保臨床進展高風險患者臨床益處的重要性。具體數據將在不久的將來在科學刊物上發表。

據悉，安巴韋單抗和羅米司韋單抗是騰盛博藥與深圳市第三人民醫院和清華大學合作從新型冠狀病毒肺炎康復期患者中獲得的非競爭性新型嚴重急性呼吸系統綜合症病毒2（SARS-CoV-2）單克隆中和抗體。