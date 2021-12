印尼7.3強震瞬間畫面曝光！建築物解體崩落　大人抱小孩驚恐竄逃

▲ 印尼地震畫面。(圖/翻攝自Twitter)

記者陳宛貞/綜合外電報導

印尼東部14日上午發生規模7.3的極淺地震,目前尚無傳出人員傷亡或財產損失,但當地居民上傳的影片顯示,地震襲來的瞬間民宅劇烈搖晃,民眾在街上奔逃,還有一棟建築物直接解體,可見強震威力之大。

Another Video 7.5-magnitude quake triggers tsunami alert in Indonesia #Earthquake #Indonesia #tsunami #prayforindonesia #TSUNAMI pic.twitter.com/rqjUb3bXuM

A 7.3 magnitude #earthquake struck off Flores Island in #Indonesia . Possibly a tsunami. pic.twitter.com/UhFkIXJygJ

推特流傳的影片中,一棟白色建築物外牆逐漸解體崩落,畫面頓時被一片塵土籠罩。另一段民宅內部的影片可見,鏡頭不斷上下搖晃,且越搖越大,至少持續16秒,畫面中的居民發出驚恐尖叫,最後鏡頭更是直接翻倒。

#Tsunami warning after 7.5 magnitude #Earthquake near Flores Island, #Indonesia pic.twitter.com/0NlCBygn7K

Panic situation in #Maumere after earthquake of 7.3 magnitude...#Indonesia #tsunami #TSUNAMI pic.twitter.com/9axlF6zaxV