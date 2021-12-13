超狂阿北公然群聚看A片！不甩眾人目光爽到翹腳　網笑：在追憶青春

▲新加坡一群老伯在美食街公然看A片。（圖／翻攝自Singapore Uncensored）

記者葉睿涵／綜合報導

新加坡一名網友向Singapore Uncensored網站爆料，近日有3名老伯群聚在美食街，公然用手機看A片，讓在場的所有人都非常尷尬。即使有人故意發出不悅的聲響，老伯們依舊不甩眾人目光，全心投入於成人片的劇情中。

據新加坡媒體報導，爆料者表示，這起事件發生在12月初的傍晚6點半，當時美食街大部分的店家都已開始收攤，只剩下海南咖哩飯的攤位前還有顧客在排隊。儘管四周還有許多人，但這3名老伯依舊不顧眾人目光，直接坐在店家門口的餐桌，用其中一人的手機一起看起了18禁的影片。

老伯們的行為讓附近顧客十分尷尬，他們不斷發出不悅的聲響，試圖給老伯一些暗示，並表達他們的不滿。無奈，3位老伯毫不理會眾人的目光，依然故我地坐在原地看片。

現場畫面被公開後，網站收到了不少有趣的反應和留言。有網友開玩笑表示，「老伯們已經是成年人了，當然必須看些成年人的影片，而不是兒童的卡通片」、「老伯們可能是在追憶自己還能大振雄風的時光」、「老伯們以前只能看黑白的A片，現在能看全彩色的當然要盡情欣賞」。

不過也有網友對老伯們的行為表示不滿。他們認為，老伯們要私下觀看影片完全沒問題，不過美食街附近還有許多孩子，「這樣的行為不太合適」。

報導稱，新加坡《電影法》第30條規定，任何人被發現持有不雅影片，無論是實體或是數位版本，都將被處以最高2萬新幣（約新台幣40萬元）的罰款或被監禁最高6個月，因此網站的小編也提醒人們，老伯們的行為是違法的。

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