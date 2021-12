快訊／規模7.3強震猛襲印尼外海　當局發布海嘯警報

記者陳宛貞/綜合外電報導

根據美國地質調查局(USGS),印尼外海當地時間14日上午11時20分發生規模7.3強震,震央位於弗洛勒斯島最大城毛美里北方112公里處(南緯7.6度,東經122.2度),震源深度約18.5公里,屬極淺地震,暫無災情傳出。

印尼氣象、氣候和地球物理局(BMKG)已針對震央附近海岸線發布海嘯警報,但無太平洋範圍的海嘯威脅。當地官員景告,海嘯高度可能達到50公分。

《法新社》報導,太平洋海嘯預警中心指出,震央1000公里範圍內的海岸可能出現危險海浪。USGS則表示,出現傷亡的可能性很低,但地震引起的海嘯、山崩等二次災害可能導致損失。

社群媒體上流傳的影片可見,當地居民感受到搖晃後紛紛逃到室外。

#BREAKING

Just now #Earthquake of 7.6 magnitude hits #Indonesia #tsunami warning issued after #quake #earthquakes pic.twitter.com/NiEdNxrbhy