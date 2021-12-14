快訊／規模7.3強震猛襲印尼外海　當局發布海嘯警報

記者陳宛貞／綜合外電報導

根據美國地質調查局（USGS），印尼外海當地時間14日上午11時20分發生規模7.3強震，震央位於弗洛勒斯島最大城毛美里北方112公里處（南緯7.6度，東經122.2度），震源深度約18.5公里，屬極淺地震，暫無災情傳出。

印尼氣象、氣候和地球物理局（BMKG）已針對震央附近海岸線發布海嘯警報，但無太平洋範圍的海嘯威脅。當地官員景告，海嘯高度可能達到50公分。

《法新社》報導，太平洋海嘯預警中心指出，震央1000公里範圍內的海岸可能出現危險海浪。USGS則表示，出現傷亡的可能性很低，但地震引起的海嘯、山崩等二次災害可能導致損失。

社群媒體上流傳的影片可見，當地居民感受到搖晃後紛紛逃到室外。

印尼海嘯預警系統第一時間測得的地震規模為7.5，深度僅12公里。USGS最初測得規模7.6，現已下修至7.3，深度則從76公里修正為18.5公里。

▼ 震央位於印尼外海。（圖／翻攝自USGS）

★《宇宙人外信》：時事閒聊學英文★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast