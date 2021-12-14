國小弟下樓取餐「狂撩外送姐姐」求陪上樓　網見對話驚：都是套路

▲原PO跑外送遇到可愛的國小弟弟。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者施怡妏／綜合報導

外送員每天要接觸許多客人，因此常會碰到一些有趣的事情，一名外送員表示，有天接到一筆鹹酥雞的訂單，送到指定地點後，一名弟弟下樓取餐，並表示剛看完恐怖片不敢上樓，「可以陪我一起走嗎？」爬樓梯的過程中，弟弟還找她聊天，整段過程曝光後，網友們笑說，「這麼小就會把妹，前途無量」。

該名女外送員在臉書「外送員的奇聞怪事」發文，某天在送最後一單時，一個國小弟弟下來取餐，開頭就問「剛剛看了恐怖片，我現在不敢自己上樓梯，妳可以陪我一起走嗎？」原PO先是愣了一下，之後點頭同意。

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爬樓梯的過程中，弟弟大讚這間店的炸薯條很好吃，「妳要不要聞看看？」原PO表示剛剛在等餐時，已經在旁邊聞很久了，弟弟把薯條遞過去說「喔喔，好吧！想說借妳聞一下」，之後弟弟突然停下說「好了，到這裡就可以了，謝謝妳！」原PO跟弟弟道別後，一邊走下樓一邊笑，「人生真的是起起伏伏！」

貼文一出，網友們表示，「這麼小就會來這招，長大不得了」、「我覺得他只是想把妹」、「單純是小弟弟想要把漂亮姐姐的套路」、「這個弟弟很會」、「只能借妳聞，不行吃」、「還以為要請妳吃薯條」、「回去和媽媽說：今天差點就可以騙到一個小姊姊當媳婦了」。

▼弟弟請原PO陪他走上樓。（圖／翻攝自臉書「外送員的奇聞怪事」）