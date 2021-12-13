客人點799元「全拿硬幣付」　外送員卻請飲料！網一看讚翻了

▲外送員接到一筆799元的訂單。（示意圖，非新聞當事人／記者蕭筠攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

「昨晚送了一單799元的鹽酥雞。」有外送員13日在臉書《外送員的奇聞怪事》貼文，說他接到一單點了近800元的鹽酥雞，送到之後，客人拿出一堆硬幣結帳，1塊、5塊、10塊都有，但他不僅沒有不開心，還主動請客人喝飲料。貼文一出，其他人也直讚，「想到這畫面，都感受到滿滿的甜意。」

這位熊貓外送員文中表示，他接到一單799元的鹽酥雞，送到現場之後，發現是2個小學生點的，「拿出800塊的硬幣跟我說『不用找』，一塊、五塊、十塊錢硬幣分類好，算好給我。」原PO就好奇笑問「你們殺豬公嗎？」小客人也相當坦率，回他「對啊！我弟生日，請他吃大餐。」

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剛好買了3杯飲料放車上的原PO一聽，就馬上拿了2杯給小客人，並送上祝福，「我拿兩杯給他們，跟他說了聲生日快樂。」外送員也不禁被逗樂，「心裡想，這一幕勾起我好多回憶，小時候我也做過累似的事，尾單結束，帶著愉快的心情一路騎回家。」

貼文一出，吸引超過4千人按讚，網友們紛紛留言，「好窩心」、「好感人，請弟弟吃大餐……這是我心目中的五星級大餐！好溫馨！這個哥哥真是大暖男」、「這兄弟倆感情真好，你也很棒」、「聖誕老公公提早來了」、「好可愛的小兄弟。」還有人讚爆小男生的1舉動很貼心，「錢還會疊好、算好，很棒！比大人好很多」、「『分類好算好』是重點，小孩有家教，我們就甘願受、甘願付出。」