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訂13↑罐水19kg！客住5F沒電梯「不上樓別接」　外送員戰翻備註

▲▼宅配,外送,防疫,UBereat,foodpanda。（圖／記者周宸亘攝）

▲現在路上常常看到外送員身影。（圖／記者周宸亘攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

「從沒拒絕爬五樓……但您這單五樓我真的 #招架不住。」一位女外送員在臉書《外送員的奇聞怪事》貼出截圖，說她日前接到一張單，看到訂單內容及備註後，忍不住馬上轉單。貼文一出，連男外送員看到單子後，都忍不住直呼，「男生搬20公斤、爬5樓都很辛苦了，那女生接到還得了！」

仔細看看截圖，這位顧客一共買了525元的東西，但東西全都是飲料，包括6入的300ml鋁箔包飲料4組、5罐1500ml純水、2罐975ml茶飲、2罐525ml生茶、4罐330ml飲料。另外，備註直接寫明「住五樓沒電梯，不上樓請不要接單」，讓原PO只好決定轉單不送，並說自己不會拒絕爬到五樓，但這次真的「招架不住」。

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▲▼ 。（圖／翻攝自外送員的奇聞怪事）

▲看到這一單，原PO忍不住轉單。（圖／翻攝自外送員的奇聞怪事）

貼文一出，就有網友笑呼，「至少他很誠實就是要你爬樓梯。」讓原PO不禁回覆，「是沒錯，但為什麼看到他的文字，我覺得比寒冷的冬天還涼？」也在留言處直嘆，「我是不排斥爬五樓，只是真的太重了」，透露這一單至少19公斤重。

其他人則是紛紛搖頭，「最佳勇氣獎客人！轉吧」、「單拿一個19公斤就算了，分開拿真的很難拿，這種就讓別人去送」、「如果是我，看到都是水類還大瓶裝的直接棄單，讓他繼續飛」、「接完後還有體力再接下一單嗎」、「為什麼會覺得外送需要送到那麼重的東西是合理啊？」

不過，也有外送員覺得這種客人很不錯，「消費者名字打這樣就對了！比一些奧客打在備註，或是到指定地點在那邊7788好多了」、「這客人很讚啊！直接打在名字上，沒爭議」、「說明白、講清楚，挺好的。」

還有外送員分享自己的經驗，「遇到一張超市，都買20元寶特瓶飲料，買了快800、3大袋，看到立馬跟店員說我轉」、「我曾經遇到這樣的還一直催，趕著往上跑結果腰椎歪掉」、「（接到一單）37.8公斤」、「這麼少在哀嚎什麼，親身體驗過4桶6200、7樓電梯故障再來。」

▼有外送員接過一單37.8公斤的單。（圖／翻攝自外送員的奇聞怪事）

▲▼ 。（圖／翻攝自外送員的奇聞怪事）

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