外送箱貼「A4大的鏡子」他怒害死人！騎士卻讚好用：反擊三寶絕招

▲外送箱後側貼上超大鏡子。（圖／翻攝自爆廢公社公開版FB）

記者施怡妏／綜合報導

受到疫情影響，外送行業越來越盛行，常常可以在路上看到外送員的身影，一名網友日前騎機車在路上，停紅燈時停在外送員的後面，發現對方的外送箱背面竟然貼上超大片的鏡子，讓他很火大，「是想害死人？」不懂貼鏡子的用意何在，貼文一出引起討論，「打擊遠光的好東西！」「給後面機車駕駛補妝用」。

原PO在臉書「爆廢公社公開版」發文，在桃園騎車停紅燈時，發現前方外送員的箱子後側貼上一張A4大小的鏡子，氣得大罵「請問這位先生/小姐，是怕你後面的不是人？還是想害死人？」裝鏡子就算了，還裝這麼大一片，「夜路走多的感覺」，也好奇提問，「求解其他廣大網友，裝鏡子用意在哪？」

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對此，不少網友表示，這招可以對付打遠光燈的車子，讓當事人知道有多刺眼，「意思：你照我大燈，我們誰都不要好過」、「很棒啊，專治遠光燈」、「讓遠光仔嚐嚐自己的遠光燈啊」、「給遠光仔的啊，自己造孽自己擔」、「我也想裝！不然太多智障了，沒事一直開遠燈！」

也有網友指出，「作為他人的借鏡」、「停他後面還可以自拍一下，好像不錯」、「看了都想停紅燈時整理一下儀容」甚至還有網友大讚，用這鏡子順利化好妝了，「我本身也會使用這種行動式化妝台來上妝，順利畫好口紅眼影，真的很感謝出門會帶鏡子的騎士」。

▼網友們全大讚，這就是專攻開遠光燈的三寶。（圖／翻攝自爆廢公社公開版FB）