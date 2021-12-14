「嘉玲」報到！全國校園確診總數維持925例

▲各級學校沒有新增確診個案。（圖／教育部提供，照片人物與本事件無關）

記者許敏溶／台北報導

中研院P3實驗室上週四（9日）爆發一名人員染疫，讓台灣維持35天的0本土確診破功，而根據教育部今（14日）公布最新統計資料，截至昨（13日）天為止，「嘉玲」來報到，各級學校沒有新增確診個案，本土連續三天無新增個案，全國校園累計總數維持925例。

中研院P3實驗室上週四驚爆一名已離職女職員確診，之後教育部也公布一名來自本土大專校院的本土新增個案，也就是該名已離職女職員，該女曾前往位於北市金華街的淡江大學推廣教育處學習語文，打破本土各級學校維持45天無新增個案記錄。

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▲今天公布資料顯示，全國校園確診數維持925例。（圖／教育部提供）

而根據教育部今天公布最新統計資料，截至昨天17時30分為止，各級學校沒有新增確診個案，總確診數為925例，其中本土確診學生數也是連續3天「+0」，維持723例，213例為本土大專校院生，高中生119例、國中生113例、國小生189例，還有89例幼兒園生。

在境外生部分，截至昨日為止，則維持202例，沒有新增個案，其中境外移入大專校院學生173例，境外移入高中生27例，國中生、國小生各1例。