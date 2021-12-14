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Omicron登陸！天津入境人員檢出　本土確診病例＋51

▲天津市防護人員對境外人員隔離點進行消毒作業。（圖／CFP）

▲天津市防護人員對境外人員隔離點進行消毒作業。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸天津市昨（13）日在進行12月9日入境人員感染者基因序列分析時發現，一名患者確認檢出Omicron變種病毒（B.1.1.529進化分支），由於該名感染者仍在閉環隔離中，驗出後也緊急送入醫院隔離治療，避免疫情擴散。此外，大陸全國衛健委公布，12日新增本土確診病例51例，分布在浙江、內蒙古、黑龍江及陝西。

▲香港大學公布的Omicron變種病毒顯微鏡下成像。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲香港大學公布的Omicron變種病毒顯微鏡下成像。（圖／翻攝澎湃新聞）

《北京日報》報導，對於天津出現的大陸首例Omicron變種病毒確診案例，國務院聯防聯控機制綜合組社區防控專家、首都醫科大學全科醫學與繼續教育學院院長吳浩表示，應該說是不意外，「武漢疫情後的本土聚集性疫情幾乎都由境外輸入引起，德爾塔（Delta）變異株在當時也引發了恐慌，在全球的傳播範圍甚至比奧密克戎變異株還要廣，不同的是，這次奧密克戎（Omicron）變異株在入境隔離點就被發現了，說明目前的疫情管控監測網路是非常靈敏的。」

吳浩指出，新冠病毒變異（變種）是一種常態，「我國目前採取動態清零的策略，就是要做好和新冠病毒進行長期作戰的準備，高風險人群將新冠病毒傳染給了本土居民，這就是病毒的第二代傳播，在這個階段進行阻斷是非常關鍵的。如果傳到第三代、第四代，進入社區層面傳播，防控難度就會驟然加大。」

▲中國國家傳染病醫學中心主任、上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏。（圖／CFP）

▲大陸國家傳染病醫學中心主任、上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏。（圖／CFP）

大陸國家傳染病醫學中心主任、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏昨（12）日在論壇上也提到，中國具備足夠的技術力量來應對新冠病毒變異株，「最好的狀況是它（Omicron）的毒力弱，只在南非傳播；尚可接受的情況是它的傳播強、毒力強，但疫苗加強針對它有效；最嚴峻的情況則是它的傳播強，毒力較強，且疫苗加強針對它無效。那麼我們就需要對疫苗策略進行重新的研討，同時要收緊防控。」

張文宏強調，新加坡採取「疫苗全程接種＋動態開放」的模式，該國在9月完全開放後病例數大幅增加，便馬上對開放實施限制，「這種模式與中國的動態清零模式形成很好呼應，不走極端路線，是符合各自國家實際情況的近階段應對策略。」

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