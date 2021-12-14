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小倆口去耶誕城「另個女友」出現了！結局心疼反轉：我還是很愛她

▲▼ 。（圖／原PO授權引用）

▲去了耶誕城後，原PO認識了「另個女友」。（圖／原PO授權引用）

記者曾筠淇／綜合報導

很多女生都熱衷於拍照，不過能不能拍出美美的照片，除了模特兒本尊的姿勢之外，對方是「神攝手」還是豬隊友也很重要。就有網友和女友去耶誕城時，一個景就拍了30分鐘左右，最後鬧得兩個人都不開心，甚至還讓「另個女友」出現了。

有網友在Dcard上，以「因為耶誕城讓我有兩個女友」為題發文，提到日前和女友去新北歡樂耶誕城時，為了追求滿意的照片，一個景就拍了大約30分鐘，而且每個點都有不少人要拍，所以來來回回就讓他有點不耐煩。

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因為當時還沒吃晚餐，所以原PO也發了點脾氣，口氣不太好的問女友，「你到底要拍幾張啊？這張可以了吧？」兩人之前也曾發生過類似爭執，但通常一下就好了，想不到這次女友馬上臉臭並大爆發，開始翻舊帳、把以前的不滿全拿來講，然後提出分手。

原PO當下傻眼，趕緊安撫女友不要鬧，並且為自己的口氣道歉，然而對方卻開始蹲在地上大哭，怎麼叫都叫不起來，在原地僵了一個小時左右。忽然間，女友不哭了，並且給一個大笑臉說「我們走吧！去吃飯！」

▲▼ 。（圖／原PO授權引用）

▲女友不滿意原PO拍的照片。（圖／原PO授權引用）

平時女友的聲音比較嗲，甚至有點「臭奶呆」，但是她起身後，除了聲音變得低沉，而且還字正腔圓、面帶微笑，「反正就像是變了一個人，而且很明顯不是裝的那種，因為語氣腔調完全不同」，這時原PO才想起，「女友的第二人格出現了！」

原PO坦言，當下其實有點害怕，不過還是假裝沒事，看著冷靜吃著紅蘿蔔的女友，「我很確定是第二人格」，因為對方平常根本不吃紅蘿蔔，「討厭的人都知道討厭就是絕對不吃！」接著，原PO問女友是不是XXX，結果對方說了不是以後，就講出另個名字。

過程中，「另個女友」表示，只要女友的情緒起伏太大，「就會出現來保護她」，接著又替對方說聲不好意思，是女友太無理取鬧。隔天早上，原PO終於等到女友現身，昨天發生的種種對方完全不記得，只知道兩人有吵架。

原PO事後表示，和女友還在曖昧時，就知道對方小時候經歷過不好的事情，所以有第二人格，不過在此之前，他其實半信半疑，也沒將這件事情放在心上，而在經過這次事件後，「我是更心疼她，也更想對她好！大家不用擔心，我們不會分手，我還是很愛她。」

▲▼ 。（圖／原PO授權引用）

▲原PO納悶，他拍得沒有很醜吧？（圖／原PO授權引用）

最後原PO也貼出幾張幫女友拍的照片，納悶自己也沒有拍得很醜吧？就算不是多好看的照片，但應該也可以搬上檯面吧？

貼文曝光後，不少網友都留言回應，「這人格感覺不錯啊，很理性欸」、「我相信你說的，因為我在精神科工作，我朋友也是交了一個有更多人格的女友，他與女友的每個人格都自我介紹過一遍。必須說當你真正認識到並且陪她面對這個疾病，才是真正真愛考驗的開始」、「其實有些雙重人格或多重人格在開『人格會議』的時候可以明確知道其他人格的存在，可以清楚聽到他們的聲音」。

其中，也有不少人針對照片表示，「我是覺得看你拍的照片，女友會不滿意很正常吧」、「去學一下拍照構圖好嗎？不忍直視耶」、「女友100分，取景0分，要加油」、「拍照技術有待加強，最後一張人有夠黑的」、「這個拍照功力，真的是不忍直視，連偷看都不忍」、「你拍的照片注意一下光啊！女友生氣好像很正常欸」。

據了解，很多人口中的雙重人格、多重人格指的就是「解離性身分疾患」，是一種心因性障礙，患者會出現兩個或以上明顯不同的身分、人格，可能有不同性別、年齡、種族甚至物種，會輪流出現控制患者。此外，有理論認為患者是因為學齡前有發生過難以應付的衝擊、創傷，所以才會確診解離性身分疾患，不過成因多有爭議。

本文經原PO、女友授權引用

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