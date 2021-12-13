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3年前被偷拍洗澡！5月又遭同一人跟進廁所　淡江妹崩潰狂做惡夢

▲桃園市嚴姓男子今年6月間在桃園區某服飾店，見女子進入更衣室試穿衣服時，持手機偷拍被發現報警處理。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲女大生被偷拍後，經常做惡夢。（示意圖／Pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

一位淡江女大生日前在Dcard發文「還要多久的惡夢？」說她3年前曾被同學偷拍盥洗過程，當時只私下處理。沒想到今年5月，對方再度偷拍她如廁，「每隔一個月我都至少會做一次有關偷拍的惡夢，清醒的時候到廁所都會乾嘔個幾次。」結果貼文一出，留言處馬上有人知道偷拍狼是誰，曝光這個人不僅是慣犯，還似乎將考上某校研究所，「有什麼辦法阻止屢次犯案的偷拍噁男進來呢？」

受害女大生透露，3年前她和同系的朋友們一起出去玩，卻發現某個男同學偷拍她的盥洗過程，「因為我很心軟，知道當時的男友及朋友有找偷拍男攤牌」，當時有錄音並警告，而且因為除了這件事外，覺得對方其實是個好人、好朋友，所以沒有報警、告知老師，沒做任何處理，「可沒有想到，這樣做是在未來捅了自己一刀。」

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因為今年5月，她在上廁所的時候，當場直擊對方的手機「貼」在隔間板縫，鏡頭直對著她這間廁所拍，「一下子，我就認出了手機主人，便是當初讓我成為女主角的掌鏡者。」原PO直呼，她那時體會了人生中最手足無措的5分鐘，一直猶豫要不要呼救，終於決定要求救時，才發現自己根本叫不出聲，「身體最真實的反應是什麼聲響也不敢發出，只想逃。」

更崩潰的是，好不容易對方離開了，她想趕緊穿好褲子離開，「令我感到最黑暗的是，他又回來了！甚至鏡頭開始移動，往後面移動，往可以看到屁屁的方向移動」、「誰能理解我的崩潰和無助！」等到對方真的離開，她也不敢回工作室，只能先找朋友、男友和老師說這件事。

「然後一連串的惡夢又開始了。」原PO表示，因為不知道老師們怎麼處理，外加還沒報警，朋友們又找來偷拍男攤牌、全程錄音。對方則是辯解進廁所是為了拿衛生紙，拿手機是為了找隱形眼鏡，「錄音的內容他的說詞鬼打牆到我頭好痛，總而言之他沒有承認。」

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲原PO決定要報警後，對方傳來訊息道歉。（圖／翻攝自Dcard）

攤牌完後，偷拍男過得如同正常人一般快樂，原PO卻每天陷入不知道如何是好的情況之中，當她決定報警時，對方卻傳來一大串文字道歉，也像是坦承當時是想偷看她。等了2個多月，好不容易等到偵查庭，「可是檢察官說妨害秘密罪沒有未遂，也坦白跟我說警方翻過他手機沒有找到任何照片。這我當然知道，因為在5/20攤牌當天我們就翻過他的手機了，因為沒有物證，所以基本上訴訟繼續，結果也八成是不起訴。」

後續雙方轉往調解委員會，但最後調解失敗，因為偷拍男最多只能付6萬塊，「6萬，我真心覺得可笑，這個數字連兩個月薪水都不到，兩個月過後他就不痛不癢是嗎？」

而整件事最誇張的是，受害者並不是只有女大生一個人，「據前男友所說，我們班上的女生都曾被下過毒手。在第二次的錄音檔中，他甚至自己說出了曾經偷拍過班上一個女生的名字。」現在女大生在外面上廁所仍心驚膽戰，「每一次進廁所也都是要帶著手機，就連在公司上廁所也是」，甚至頻頻做有關偷拍的惡夢。

貼文一出，馬上有同校學生認出是誰，紛紛在底下議論，還有一位也是淡江的女大生貼出對話截圖支援，只見她質問「請問，你是有偷拍我？我之前問你你不是說沒有嗎！」對方則回「那是大二那時候了」、「我有偷拍妳穿比較少的時候」，讓女大生直呼「希望系館廁所外面快點裝監視器，很噁很可怕！」

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲別位受害女大生也現身。（圖／翻攝自Dcard）

另外，還有網友透露，該位男學生因為在學期間屢次偷拍女同學洗澡、如廁，「畢業前夕被逮個正著。憑著家裡有權有勢（？！），沒有付出任何代價，現在仍逍遙法外，受害人也未獲得任何道歉或補償。」而且偷拍男今年即將考入111年度某校研究所。

話題震驚不少網友，「偷拍真的是垃圾」、「噁爆了，這種人真的讓我很反胃」、「真的很噁，在調解委員會說要賠償，不就間接承認有犯案」、「太可怕了吧！真心疼妳遇到這種事情」、「光是看文字都能改善到恐懼和無助，原po真的辛苦了」、「好恐怖！ 照受害者所說推測一定不只這兩次。」

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